Renato Usatîi, dezvăluri incendiare: La reţinerea lui Stoianoglo au participat şi servicii speciale străine. Este grav

Renato Usatîi a menţionat că acest lucru este foarte grav, subliniind că va reveni cu detalii pe marginea acestui subiect.

„Omul trebuie să stea la puşcărie pentru ce a făcut, nu pentru ce vrea societate sau unele partide politice. Şi această operaţiune care a întârziat cu o săptămână, deci totul a fost pus la cale cu o săptămână mai înainte decât s-a întamplat. Cel mai grav este că această operaţiune este realizată de Viorel Morari. Eu niciodată nu am tăcut dacă aveam o informaţie că cineva a pus mâna pe vreun „kuliok”. Această informaţie despre Stoianoglo eu nu am avut-o şi nici nu am şi eu când am văzut ce se întâmplă cu domnul Stoianoglo am înţeles că este o răfuială, realizată cu mâinele lui Maia Sandu şi Partidul PAS, Serioja Litvinenco este Ministrul Justiţiei, dar eu vă asigur că el nu poate deosebi un aparat de făcut cafea de la o combaină”, a declarat Renato Usatîi la emisiunea „Ora Expertizei” de la JurnalTv, citat de Unimedia.info.