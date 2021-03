Reacţia MAE de la Chişinău la anunţul Bucureştiului că Moldova a ratat 60 milioane de euro

MAEIE precizează că iniţiativa de încheiere a celui de-al şaselea Protocol adiţional (Protocolul 6) aparţine părţii române, textul acestuia fiind prezentat oficial de partea română pe 18 decembrie 2018. Guvernul Republicii Moldova a acceptat acest proiect, iar pe 11 februarie 2019 a aprobat în şedinţă de Guvern semnarea lui în forma propusă de România, fapt despre care a fost în mod oficial informată partea română. Totodată, în perioada februarie 2019 - iulie 2020 autorităţilor de la Bucureşti le-au fost transmise repetate solicitări pentru semnarea textului convenit al Protocolului 6.



„Fără a se limita exclusiv la corespondenţa oficială şi fiind conştientizat caracterul imperios al extinderii termenului de valabilitate şi operaţionalitate al Acordului prin semnarea Protocolului 6 în forma propusă de România în decembrie 2018, autorităţile Republicii Moldova au abordat cu regularitate acest subiect în cadrul întrevederilor bilaterale, inclusiv cu ocazia vizitelor reciproce şi reuniunilor oficialilor moldoveni şi români la Bucureşti şi Chişinău”, menţionează MAEIE într-un comunicat de presă.



Instituţia mai menţionează că necesitatea semnării Protocolului 6 a fost inclusă drept obiectiv distinct în Foaia de Parcurs elaborată în cadrul reuniunii de la Bucureşti a Grupului de lucru interministerial mixt moldo-român, desfăşurată la 23 iulie 2019. Ulterior, Foaia de Parcurs a fost semnată la Chişinău cu ocazia vizitei Ministrului român de externe. Spre regret, începând cu toamna anului 2019, partea română a evitat să ofere un răspuns concludent referitor la perspectiva realizării obiectivelor incluse în Foaia de parcurs, printre acestea figurând inclusiv semnarea Protocolului 6.



„În pofida eforturilor sus-enunţate, partea română a prezentat la 16 noiembrie 2020 un alt proiect de Protocol, care prevedea completarea Acordului cu unele condiţionalităţi politice, care nu se regăsesc în niciun tratat bilateral încheiat de Republica Moldova, propunându-se, astfel, crearea unui precedent. Pornind de la aceste diferenţe de fond, în conformitate cu legislaţia în vigoare, noul proiect de Protocol a fost supus unei noi proceduri de avizare în vederea adoptării de către Guvern a unei noi hotărâri de aprobare a semnării Protocolului dat”, se arată în comunicat.



Potrivit MAEIE, în cadrul consultărilor bilaterale din 15 martie curent, care s-au desfăşurat la insistenţa oficială a părţii moldoveneşti din 26 februarie 2021, s-a constatat că semnarea şi ratificarea Protocolului 6 în ultima versiune propusă de partea română putea să aibă loc doar până pe 23 decembrie 2020 – data demisiei Guvernului Republicii Moldova.



Or, în conformitate cu prevederile legale, din 23 decembrie 2020 şi până la numirea unui nou executiv la Chişinău, Guvernul demisionar nu avea şi nu are dreptul să încheie tratate internaţionale, care implică angajamente financiare pentru Republica Moldova, precum şi nu avea şi nu are dreptul să adopte şi să prezinte Parlamentului spre examinare proiecte de legi de ratificare.



Eventualele soluţii legale propuse de partea moldovenească nu au fost acceptate, deoarece, potrivit opiniei părţii române exprimate în cadrul consultărilor purtate, legislaţia şi practica României nu ar permite, spre deosebire de cea a Republicii Moldova, repunerea în vigoare a tratatelor, ridicarea nivelului tratatelor de la nivel interguvernamental la cel interstatal (semnarea la nivel de şefi de state), intrarea în vigoare şi/sau aplicarea provizorie din data semnării.



Astfel, părţile au constatat inexistenţa din momentul demisiei Guvernului Republicii Moldova la 23 decembrie 2020 şi până la numirea unui nou guvern a circumstanţelor care ar permite semnarea şi ratificarea Protocolului 6 şi, implicit, pentru menţinerea valabilităţii Acordului din 2010, indiferent de acceptarea, sau neacceptarea de către Republica Moldova a contraproiectului român din noiembrie 2020.



Ministerul Afacerilor Externe reiterează recunoştinţa Republicii Moldova pentru valoroasa asistenţă acordată pe parcursul anilor de către România şi poporul român de o manieră sinceră şi necondiţionată, în spiritul valorilor europene, având la bază legăturile istorice, fundamentate pe comunitatea culturală şi lingvistică. Totodată, MAEIE îşi exprimă deschiderea şi disponibilitatea de a supune procedurilor interne proiectul unui nou Acord moldo-român de cooperare în domeniul asistenţei pentru dezvoltare odată cu depăşirea efectivă a actualei crize politice din Republica Moldova şi instaurarea în mod democratic şi constituţional a unui Guvern cu mandat deplin.

Ministerul de Externe al României a anunţat duminică, 28 martie, despre ieşirea din vigoare a Acordului privind programul de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova.

Potrivit MAE, România a depus eforturi susţinute pentru îmbunătăţirea şi extinderea aplicării Acordului, demersuri care se reflectă în elaborarea şi intrarea în vigoare a cinci Protocoale adiţionale. Având în vedere iminenţa ieşirii din vigoare a Acordului, România a propus R. Moldova, la începutul lunii noiembrie 2020, încheierea unui nou Protocol adiţional (Protocolul 6), care să permită atât extinderea perioadei de valabilitate a Acordului şi, astfel, utilizarea fondurilor încă neutilizate - din cele 100 de milioane de euro - în proiecte viitoare, cât şi extinderea domeniilor în care ajutorul financiar nerambursabil poate fi acordat.

În pofida demersurilor repetate ale părţii române, care a reafirmat consecvent deschiderea de a semna şi ratifica documentul în forma propusă de România, în timp util pentru a evita ieşirea din vigoare a Acordului semnat în 2010, Guvernul de la Chişinău nu a transmis un răspuns la propunerea României decât la data de 26 februarie 2021, constând într-un proiect de text care se îndepărtează de propunerea de Protocol 6 a părţii române, neincluzând elementele suplimentare menţionate mai sus.

Pe durata ultimelor discuţii bilaterale, de la jumătatea lunii martie, reprezentanţii guvernamentali de la Chişinău au invocat şi faptul că Guvernul interimar al R. Moldova nu ar avea competenţele necesare pentru finalizarea procedurilor vizând încheierea Acordului.