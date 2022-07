R. Moldova. Votul electronic ar putea fi testat la următoarele alegeri naţionale

Potrivit experţilor, sistemul de vot online le oferă alegătorilor mai multă flexibilitate şi va pune capăt cozilor interminabile create în ziua alegerilor la secţiile de vot din străinătate.



Comisia Electorală Centrală a aprobat conceptul sistemului e-Votare, potrivit căruia pentru a putea vota online, alegătorii trebuie să beneficieze de buletinul electronic sau de semnătura digitală. Reprezentanţii CEC spun că dacă va exista sprijin politic pentru acest concept, sistemul e-Votare va fi testat la următorul scrutin naţional.



„Noi, reprezentanţii CEC în parteneriat cu SIS, Serviciul Tehnologii Informaţionale, Agenţia Servicii Publice, cu suportul politic al Parlamentului, am fi gata să elaborăm şi să testăm la o scară mică implementarea votului prin internet la următoarele alegeri naţionale, dar doar în câteva localităţi sau într-o singură localitate. Este prematur şi nu ar fi onest din partea CEC să promită implementarea votului electronic într-un termen foarte scurt, fără a fi testat”, a spus Pavel Postica în cadrul emisiunii „Freedom cu Dorin Galben” de la TV8.



Potrivit experţilor, votul electronic este cea mai sigură opţiune de vot şi va oferi acces la procesul electoral pentru toţi cetăţenii din diaspora sau pentru cei care sunt în imposibilitatea de a se deplasa la urnele de vot în ziua alegerilor.



„Republica Moldova are nevoie de votul electronic pentru că la ultimele scrutine din 2016 încoace ne-am confruntat cu o serie de probleme care s-au tot repetat. E vorba de epuizarea buletinelor de vot în mai multe secţii de votare, a doua problemă vizează cozile interminabile care s-au creat la secţiile de vot din diaspora. În plus, unii alegători erau nevoiţi să parcurgă sute sau chiar mii de kilometri pentru a vota. În cazul în care sistemul de vot prin internet va da greş, toţi cetăţenii vor avea posibilitatea să voteze fizic la urna de vot. Adică, votul prin internet ar urma să se desfăşoare cu 3-4 zile înaintea zilei alegerilor. În săptămâna alegerilor, de luni până miercuri votăm electronic, cei care pot şi doresc să o facă, joi, vineri şi sâmbătă, organele competente se pot pronunţa dacă au existat atacuri cibernetice. Dacă acest lucru s-a întâmplat, toţi cetăţenii sunt invitaţi la urne şi votul electronic nu este luat în calcul”, a spus expertul IPRE, Mihai Mogîldea.



„Conceptul presupune că votul online nu se va implementa imediat, vor fi alegeri paralele doar ca să se vadă cum funcţionează sistemul. Votul online nu vizează doar diaspora, ci şi oamenii cu capacităţi reduse de mişcare, persoane care se află în spitale, persoane care călătoresc foarte des. Odată ce ai votat online şi ai încredere în mecanismele de autentificare digitală nu cred că vei dori vreodată să votezi cu prezenţa fizică. Nu cunosc niciun om care vrea să stea în rânduri interminabile ca să voteze”, a spus expertul în politici de digitalizare, Victor Guzun.



Recent, în timpul emisiunii „Rezoomat”, vicepreşedintele PAS Olesea Stamate a menţionat că, deocamdată, nu există consens pe interiorul fracţiunii majoritare în privinţa implementării votului electronic. Olesea Stamate spune că votul electronic reprezintă o investiţie extrem de mare şi ar putea prezenta riscuri de fraudare a alegerilor din interiorul sau exteriorul ţării, dacă nu sunt luate măsuri drastice de securizare cibernetică.