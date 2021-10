R. Moldova e sub cod portocaliu de COVID-19, pe fundalul unei rate scăzute de vaccinare

Potrivit medicilor, vaccinarea previne cazurile grave de COVID-19 şi decesele.



Republica Moldova trece printr-o nouă etapă virulentă a pandemiei, cu o creştere a numărului deceselor de COVID-19 cu 35%. Rata de vaccinare cu schema completă, la nivel naţional, e de doar 22,5%.



„Din păcate, toate eforturile noastre de a convinge populaţia să se vaccineze nu dau roade, iar numărul de cazuri a crescut foarte mult. Media infectărilor în ultimele 7 zile este de 211 cazuri la 100 de mii de locuitori, ceea ce înseamnă că, la nivel naţional, am intrat sub cod portocaliu. În municipiul Chişinău avem o situaţie contradictorie: pe de o parte avem cea mai înaltă rată de vaccinare de peste 30%, de cealaltă parte, avem cetăţeni care categoric nu respectă nicio normă sanitară. Nivelul educaţiei şi responsabilităţii unor conaţionali de-ai noştri nu corespunde secolului 21”, a spus coordonatoarea campaniei de vaccinare, Ninel Revenco, în cadrul emisiunii „Пятница с Анатолием Голя” de la RTR Moldova.



Potrivit specialiştilor, toate restricţiile intrate în vigoare de la 1 octombrie au menirea de a reduce povara de pe sistemul medical, iar dacă numărul de infectări zilnice va fi în continuă creştere, restricţiile ar trebui înăsprite.



„Restricţiile nu dau roade atunci când sunt scrise pe hârtie, ci atunci când sunt respectate. Trebuie să ţinem cont de faptul că am intrat în perioada rece a anului, iar acest lucru nu face decât să acutizeze situaţia, pentru că există mulţi alţi viruşi, iar presiunea pe sistemul medical va fi foarte mare. Nu e nicio dramă dacă două luni oamenii nu vor merge la restaurante, important e să rămânem vii. Trebuie să ne setăm corect priorităţile”, a spus experta în sănătate publică, Ala Tocarciuc.



Specialiştii spun că nu-şi explică reticenţa oamenilor la vaccinare, în condiţiile în care imunizarea, la nivel mondial, şi-a demonstrat eficienţa, salvând milioane de oameni de la deces.



„Vaccinarea ne va oferi posibilitatea să facem doar o formă uşoară a bolii. Odată cu apariţia tulpinii Delta, chiar şi cei vaccinaţi se pot infecta, însă statistica arată că nimeni din cei vaccinaţi nu ajunge la Terapie Intensivă. Letalitatea în rândul celor vaccinaţi este aproape de zero. Dacă există vreun caz de deces în rândul persoanelor vaccinate, el este cauzat de alte maladii, chiar dacă pacientul este infectat cu SARS-COV2”, a spus profesorul universitar Serghei Şargu.



În Republica Moldova cea mai înaltă rată de vaccinare cu schema completă se înregistrează în municipiul Chişinău – 34%. De asemenea, cea mai redusă acoperire vaccinală din ţară, între 13% – 15%, se atestă în raioanele Leova, Sângerei şi UTA Găgăuzia. O rată mică de vaccinare se înregistrează, în special, în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 18 şi 29 de ani.