Proprietarul lanţului de restaurante Andy's Pizza şi La Plăcinte rămâne în izolator

Andrei Tranga nu s-a prezentat în instanţă. Ion Dron, apărătorul omului de afaceri a declarat că clientul lui „nu crede în justiţie”.

Avocatul a mai afirmat că intenţionat este adusă în spaţiul public ideea că Andrei Tranga ar avea legături cu „hoţul în lege” Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”.



„Se încearcă de a-l lega de Caramalac pentru a avea girul de a-l ţine în stare de arest. Nu au relaţii. Domnul Tranga are explicaţii făcute pe câteva pagini, unde dărâmă orice argument că ar avea afaceri cu dânsul. Pentru a aresta un om în Moldova e suficient să depui un denunţ că are legături cu Caramalac şi atunci nu mai ai concurenţă pe piaţă”, a spus Ion Dron.



Potrivit avocatului, afacerile lui Andrei Tranga au de suferit în urma problemelor pe care acesta le are cu justiţia, partenerii omului de afaceri aflându-se în impas, iar angajaţii trăiesc cu frică şi nu vor să semneze documente.



Andrei Tranga a fost arestat în luna aprilie, pe lângă un dosar penal pentru trafic de influenţă acesta mai figurând şi într-o cauză penală pentru şantaj.



Andrei Tranga este învinuit că, în ultimii trei ani, l-a şantajat pe omul de afaceri Viorel Varzari, cu scopul de a-i prelua afacerea privind producerea cisternelor din inox, afacere estimată la aproape zece milioane de euro.



Potrivit lui Ion Dron, avocatul lui Andrei Tranga, în momentul în care Viorel Varzari a depus denunţul la procuratură, acesta nu era nici proprietarul şi nici administratorul firmei din cauza căreia afirmă că a fost şantajat.



În momentul arestării lui Andrei Tranga, procurorul Vasile Golban a declarat că Andrei Tranga voia să preia afacerea lui Viorel Varzari, de la care ar fi pretins suma de 17.000 de euro.

