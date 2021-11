Proiect PAS: Moratoriu la construcţia staţiilor PECO

Companiile petroliere care vor încălca legislaţia din domeniu riscă amenzi de zece ori mai mari ca în prezent.



Într-o conferinţă de presă, Radu Marian a declarat că saltul uriaş al cotaţiilor petroliere pe piaţa internaţională se răsfrânge şi la preţurile la benzină şi motorină din Moldova, iar consumatorii sunt nemulţumiţi pe bună dreptate. „Chiar dacă nu putem influenţa cotaţiile internaţionale, ce putem face este să impulsionăm concurenţa şi eficienţa pe piaţă. Din păcate, mai multe companii petroliere, în special cele mai mari, refuză să concureze sub preţul plafon stabilit de ANRE. Asta chiar dacă există companii mai mici care stabilesc preţuri cu 30-40 de bani mai puţin decât preţul maxim”, a explicat deputatul PAS.



Potrivit lui, numărul excesiv de staţii petroliere duce la cheltuieli crescânde şi la o presiune mai mare pe preţurile la pompă. În oraşe, în special în Chişinău, sunt benzinării la fiecare pas, iar asta nu are niciun sens din punct de vedere economic. Moratoriul se va aplica pe şase luni, iar între timp autorităţile vor stabili criterii mult mai stricte de construcţie a acestor staţii.



Cât despre eliminarea taxei fixe de licenţiere a importului şi comercializării cu ridicata a produselor petroliere, deputatul spune că această taxă, în mărime de 260 de mii de lei anual, a fost introdusă ca o barieră de intrare pe piaţă pentru importatorii mai mici. Şi astfel, reprezintă un obstacol pentru concurenţa liberă pe piaţă. În schimbul taxei fixe, se propune introducerea unei taxe de import de 10 lei per tonă.



În opinia parlamentarului, majorarea amenzilor va duce la responsabilizarea operatorilor de pe piaţă. Or, în acest moment, amenzile aplicate companiilor sunt de la trei mii până la maxim 15 mii de lei, o sumă simbolică în comparaţie cu veniturile de sute de milioane de lei pe care le înregistrează multe din aceste companii, dar şi în comparaţie cu potenţialele prejudicii pe care le poate aduce încălcarea regulilor de joc.



Referindu-se la interzicerea revânzării angro, Radu Marian a declarat că în 2017, Parlamentul a votat un amendament al deputatului democrat Vladimir Andronachi, care a permis oricărui participant de pe piaţă să achiziţioneze pe teritoriul ţării produse petroliere pentru a le vinde. Companiile mari şi-au consolidat puterea, odată ce pot vinde angro carburanţi altor concurenţi de pe piaţă, iar mulţi importatori mici au dispărut. Potrivit lui, în acest răstimp, numărul titularilor de licenţă a scăzut cu 40%, de la 37 de importatori în 2018, la doar 22 în 2020. Prin această prevedere, se propune revenirea la formularea legii din 2018, astfel încât vânzarea angro să se facă doar către consumatorilor finali.