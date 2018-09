Primul sunet a răsunat în şcolile din Moldova. La Liceul „Gheorghe Asachi” va fi marcat anul acesta Centenarul Marii Uniri

Directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, Boris Volosatâi, a spus că,pe lângă realizarea curriculei obligatorii, anul acesta va fi marcat Centenarul Marii Uniri, dar şi cei 155 de ani de la fondarea Gimnaziului public de fete (apoi, Liceul de fete „Regina Maria”, Şcoala nr. 1 şi în prezent Liceul Teoretic „Gh. Asachi”) – cea mai veche instituţie de învăţământ din tot spaţiul dintre Prut şi Nistru.

Directorul a mai spus că toţii elevii cu siguranţă au emoţii astăzi, dar în special cei 120 de copii înscrişi în clasa întâi şi care păşesc pentru prima dată în împărăţia cunoştinţelor – şcoala. „În această cale spre cunoaştere de sine, cunoaştere de Dumnezeu, alături de dumneavoastră va fi învăţătoarea. Stimaţi părinţi şi dragi copii, sunt ferm convins că împreună vom reuşi să răspundem cerinţelor timpului”, a mai spus Boris Volosatâi.

Parohul Catedralei Sfânta Teodora de la Sihla, protoiereul Ioan Ciuntu, a binecuvântat şcolarii, dorindu-le înţelepciune, lumină în suflet şi dragoste. „Fiţi cu ochii şi urechile pe profesorii voştri şi astfel permanent veţi câştiga, veţi merge înainte, pentru că veţi absorbi din înţelepciunea, cultura neamului nostru, care vă va fi sprijin pentru toată viaţa voastră. Să vă aibă Dumnezeu în pază şi succese în noul an”, a mai spus parohul.



Genericul primei ore de dirigenţie în noul an şcolar 2018-2019 este „Limba, istoria şi pământul sunt cei trei piloni care ţin o naţiune – Ion Druţă la cei 90 de ani împliniţi”.



Ministrul educaţiei, culturii şi cercetării, Monica Babuc, a transmis un mesaj cu ocazia începutului noului an şcolar, în care menţionează că orice început reprezintă speranţe de realizări ale unor visuri. „Dragi elevi şi tineri studioşi, vă dorim ca anii de şcoală şi de facultate să-şi spună cât mai eficient cuvântul în formarea dumneavoastră. Timpul de astăzi vă pune la dispoziţie variate oportunităţi de fortificare a caracterului, dar şi suficiente provocări de formare a personalităţii. Vă dorim să le treceţi pe toate cu demnitate, cu mândrie pentru părinţii şi pedagogii dumneavoastră, cu drag de ţară şi de neam”, se spune în mesajul ministrei.



Şefa Direcţiei municipale educaţie, cultură, tineret şi sport, Rodica Guţu, menţionează într-un mesaj de felicitare că prima zi de şcoală are o semnificaţie deosebită pentru întreaga comunitate. E ziua care deschide alte orizonturi şi perspective, dând prilej de emoţii şi speranţe, amintiri şi vise, lăsându-şi amprenta pentru mulţi ani înainte. Unii elevi păşesc pentru prima dată pragul şcolii, alţii trec la o nouă treaptă apropiindu-se tot mai mult de propriile aspiraţii. „Fie ca noul an şcolar să însemne, atât pentru personalul didactic şi non-didactic, cât şi pentru copii şi părinţi – satisfacţii, împliniri, succese şi multe bucurii”, se mai arată în mesaj.



Şi premierul Pavel Filip menţionează într-o postare pe Facebook că primul sunet este o zi plină de emoţii pentru elevi, părinţi şi dascăli. „Evoluţia modernă a societăţii noastre începe de la educaţie. De aceea, am insistat ca sistemul de educaţie să fie o prioritate naţională. Dragi elevi, vă îndemn să fiţi curioşi, setoşi de cunoştinţe şi să nu renunţaţi niciodată la visuri. Felicitări cu ocazia noului an şcolar şi mult succes!”, mai menţionează premierul.



Anul acesta, numărul elevilor în clasele I-XII-a este de aproximativ 334 de mii, dintre circa 36 de mii de copii merg în clasa întâi.