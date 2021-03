Primarul Chişinăului, infectat cu SARS-CoV-2

„Prieteni anunț că am primit rezultatul testului pozitiv! Am făcut testul de rutină în contextul în care în primărie sunt foarte mulți colegi infectați cu COVID-19. Unii au starea de sănătate gravă, alții au aflat întâmplător, deoarece am solicitat ca toți angajații să fie testați”, a scris Ion Ceban pe Facebook.

„Aveți grijă și recomand tuturor angajatorilor să testeze lucrătorii pentru a se asigura că toți sunt în ordine. Purtați măștile și țineți cont de toate recomandările specialiștilor”, a mai spus primarul.