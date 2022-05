Primarul Chişinăului explică de ce vor creşte tarifele în transportul public

„Accentul îl punem pe călătorul fidel, care are de câştigat în urma ajustării tarifelor şi aprobării pachetului social. În urma scumpirilor la carburanţi, costul de subvenţionare de către Primăria Chişinău a celor două parcuri de transport public se ridică de la 700 de milioane de lei la un miliard de lei şi pune în pericol activitatea şi dezvoltarea de mai departe a RTEC şi PUA. Zilnic avem majorări la litrul de benzină şi motorină cu 60 de bani, iar de la 17 lei în medie, azi am ajuns la 28,78 şi, respectiv, 27,90 de lei litrul de benzină şi motorină, 16,44 de lei – preţul la gaz. Preţul la energia electrică la fel s-a majorat”, a declarat edilul într-o conferinţă de presă.



Potrivit lui, timp de un an, au fost procurate şi aduse la Chişinău 240 de unităţi de transport noi. Troleibuzele şi autobuzele vechi practic au dispărut de pe străzile capitalei. În suburbii au fost repartizate pe rute autobuze noi, iar cele uzate au fost scoase de pe linie. Parcurile RTEC şi PUA au fost reparate, modernizate şi au fost create condiţii pentru muncitori, atât la locul de muncă, cât şi la cantine şi vestiare. Fiind investite în acest sens circa 700 de milioane de lei.



„Am majorat salariile pentru angajaţi, deoarece erau mici şi neatractive. Am instalat împreună cu partenerii şi din bugetul municipal 358 de staţii (de aşteptare) noi în municipiul Chişinău. Conform proiectului de ajustare a preţurilor la realităţile zilelor noastre, recomandat de experţi, se propune un pachet social amplu. Toţi pensionarii – 200 de mii de persoane, vor călători gratuit. Până acum, doar un număr redus călătoreau gratuit, iar alt număr de persoane procurau cu reducere abonamentele. 40 de mii de copii şi elevi până în clasa 5-a vor călători gratuit. Până acum, era vorba de copii până la 7 ani. În jur de 18 categorii de persoane, inclusiv cele vulnerabile, vor călători gratuit”, explică Ion Ceban.



Potrivit primarului, preţul propus de 6 lei va fi unicul atât pentru Chişinău, cât şi suburbii. Cu abonamentul procurat se poate călători din suburbie în Chişinău şi retur. Indiferent dacă se schimbă transportul de pe troleibuz sau autobuz, preţul şi abonamentul va rămâne unic şi neschimbat. „Cu abonament, dacă călătoreşti mai mult cu transportul public, indiferent cu troleibuzul sau autobuzul, preţul unei călătorii poate ajunge mai mic decât este azi, de doi lei. Persoana care călătoreşte cu abonamentul poate merge zilnic în orice unitate de transport fără a scoate din buzunar bani suplimentari, dacă decide să meargă cu troleibuzul sau autobuzul, în sectoarele capitalei sau suburbii”, a mai spus Ion Ceban.



Municipalitatea a propus un tarif de referinţă de 6 lei pentru călătoria cu transportul public în Chişinău. Preţul va fi mai mic în cazul abonamentelor. În cazul abonamentului pentru o lună, costul călătoriei se estimează la 3,9 lei, în cazul abonamentului pentru trei luni – 3,3 lei, iar dacă abonamentul este pentru jumătate de an, călătoria va costa 2,7 lei.