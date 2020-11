Primarii din R. Moldova cer să fie lăsaţi să decidă taxele locale

Viorel Furdui, director executiv CALM, a spus că Guvernul încearcă prin politica bugetar-fiscală să stabilească limite pentru puterea locală. Asta ar însemna încălcarea Constituţiei, încălcarea principiilor descentralizării. Autorităţilor locale li se încalcă dreptul de a elabora şi implementa independent politica fiscală. Acest lucru, spune Viorel Furdui, va duce la limitarea surselor de suplinire a bugetelor locale şi, în consecinţă, la micşorarea posibilităţilor de rezolvare a problemelor oamenilor.



Valentina Casian, primarului oraşului Străşeni, a spus că Republica Moldova are angajamente faţă de Uniunea Europeană care prevăd autonomia locală. Ceea ce se propune acum nu este altceva decât o derogare de la principiul descentralizării şi afectează buna guvernare la nivel local şi central. „O politică fiscală nu se elaborează în baza unei plângeri, o politică fiscală se elaborează în baza unei analize foarte clare. Această analiză, la multiplele solicitări ale primarilor, nu a fost prezentată nici până în ziua de astăzi”. Valentina Casian solicită ca autorităţile publice locale să fie respectate, să fie implicate la elaborarea tuturor documentelor care le vizează.



Primarul de Edineţ, Constantin Cojocaru, spune că plafonarea taxelor înseamnă să-i pui la acelaşi nivel pe micul antreprenor şi pe „rechinul cel mare”. „Nu este posibil ca businessul mare să-l pui pe aceeaşi treaptă. Nu cunoaşte mai bine funcţionarul de la Ministerul Finanţelor ce se întâmplă în comunităţi, ce se întâmplă la Edineţ, ce se întâmplă la Străşeni, la sud, la nord, în centru, indiferent unde. Am venit să spunem cu vehemenţă „Nu” acestui lucru. Am venit să spunem cu vehemenţă că primarii reprezintă poporul”, a menţionat edilul.



Tot astăzi, mai multe asociaţii de afaceri au semnat o declaraţie publică în susţinerea iniţiativei Ministerului Finanţelor de a plafona taxele locale, care, în opinia lor, are drept scop asigurarea previzibilităţii şi predictibilităţii activităţii de întreprinzător. În declaraţie se menţionează că autonomia locală este unul din principiile de bază ale administraţiei publice locale, fiind garantată atât de legislaţia naţională, cât şi de cea internaţională. Totuşi, aceasta nu restricţionează stabilirea prin lege a unor limite maxime pentru cotele taxelor locale. Atât Constituţia Republicii Moldova, cât şi Carta Europeană a Autonomiei Locale, prevăd stabilirea cotelor taxelor locale în limitele legii. În acelaşi timp, semnatarii declaraţiei spun că pe alocuri taxele sunt exagerate şi ele trebuie micşorate. Antreprenorii susţin iniţiativa a plafona taxele locale pentru trei ani, cu indexarea anuală a acestora, în baza indicilor inflaţiei.



Într-o reacţie, Ministerul Finanţelor a declarat că este deschis pentru discuţii pe marginea oricărui subiect reflectat în proiectul de lege privind politica fiscală şi vamală pentru anul 2021. Ministerul precizează că s-a propus stabilirea în Codul Fiscal a unor plafoane a cotelor taxelor locale, acest lucru venind ca urmare a multiplelor solicitări din partea mediului de afaceri şi asociaţiilor de business.