PAS consideră că acordul de împrumut cu Rusia trebuie revăzut

Preşedinta partidului, Maia Sandu, spune că fracţiunea parlamentară PAS va solicita prezenţa ministrului afacerilor externe şi integrării europene în Parlament pentru a da explicaţii cum a putut fi semnat un asemenea acord „în detrimentul Republicii Moldova”, transmite IPN.

Maia Sandu susţine că cel mai mare pericol reiese din art.7, alin. 2 care stabileşte că, dacă datoria restantă sau dobânda la această datorie pentru împrumutul de stat sau pentru creditele acordate de către băncile ruseşti debitorilor moldoveni cu acordul părţii Moldovei nu sunt rambursate la timp, partea rusă, conform prezentului acord, are dreptul să consolideze întreaga sumă restantă şi să ceară plata urgentă a acesteia.



Maia Sandu spune că această prevedere, de fapt, presupune că statul Republica Moldova emite un fel de garanţie pentru debitori privaţi, pentru întreprinderi private sau companii private, iar statul, cetăţenii, ulterior urmează să ramburseze această datorie, dacă debitorii nu rambursează la timp aceste datorii către băncile ruseşti. Preşedinta PAS susţine că, „prevederile vagi” ale acordului creează riscul ca autorităţile Republicii Moldova să elibereze garanţii într-un mod netransparent şi abuziv pentru că legea nu reglementează asemenea situaţii.



„Întrebările noastre sunt cine sunt aceşti debitori? Cine sunt acele companii moldoveneşti, debitori privaţi care pot să aibă deja credite luate de la băncile ruseşti sau care pot să ia credite în viitor şi să facă datorii faţă de aceste bănci ruseşti? Ce au în general datoriile debitorilor privaţi cu datoria statului? Ce are acest împrumut al statului, pentru care statul semnează şi pentru care statul garantează, ce are acest împrumut cu nişte împrumuturi private? Ce se ascunde în spatele acestei prevederi? Sau asta e o modalitate prin care Igor Dodon încearcă să deschidă uşa pentru nişte companii care lucrează pentru el?”, se întreabă Maia Sandu.



Natalia Gavriliţa, fostă ministră a finanţelor, a remarcat că, dacă populaţia nu va fi atentă la prevederile „obscure” negociate de Guvern, cetăţenii riscă să se îndatoreze pe mulţi ani înainte. Ea a venit cu un apel către cetăţeni şi companiile private să înţeleagă că „riscăm să avem plăţi din bugetul de stat ani de zile care să acopere acest împrumut, cât şi datoria privată preluată de stat, în loc să orientăm banii contribuabililor pentru susţinerea cetăţenilor şi companiilor locale”.



Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi, 21 aprilie, proiectul pentru ratificarea acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la acordarea unui împrumut în valoare de 200 de milioane de euro, oferit în două tranşe. Pentru acest împrumut, Republica Moldova se angajează să achite o dobândă de 2% anual.

https://www.ipn.md/ro/pas-considera-ca-acordul-de-imprumut-cu-rusia-trebuie-7965_1073013.html