Partidului Democrat urmează să-i revină funcţia de speaker sau de premier

„Eu personal nu cred că veţi putea găsi un politician care în urma unor negocieri poate fi mulţumit de anumite partajări. Orice negocieri prevăd anumite cedări, compromisuri, trebuie să cedezi din programul electoral pe care ţi-ai propus să-l realizezi. Dacă veţi întâlni politicieni care au rămas mulţumiţi în urma partajărilor, să nu-i credeţi”, a declarat Eugeniu Nichiforciuc în cadrul emisiunii „Putere a Patra” de la postul de televiziune N4.

Deputatul PDM confirmă informaţiile potrivit cărora formaţiunii urmează să-i revină fie fotoliul de speaker al Parlamentului, fie cel de premier.



„S-a negociat una din aceste două funcţii. Noi optăm pentru funcţia de prim-ministru, sunt multe tangenţe, lucruri pe care le vom realiza mai uşor. Da, este şi responsabilitate, doar că în perioada guvernării PDM nu aveam frică de funcţii importante”, a adăugat democratul.



Totuşi, potrivit declaraţiilor, una dintre cele două funcţii ar urma să revină PDM-ului numai în urma alegerilor prezidenţiale.



„Nu credem că este oportun în situaţia în care ne aflăm astăzi. Nu trebuie să uităm de unde am pornit şi unde am ajuns. Să înţelegem şi situaţia critică în care se află Republica Moldova, şi în regiune este complicat, şi în toată lumea. Am venit să avem o susţinere sănătoasă, largă a Guvernului”, a afirmat Eugeniu Nichiforciuc.



Referitor la alegerile prezidenţiale, deputatul spune că PDM îşi doreşte un candidat pentru campania din toamna acestui an, însă o decizie în acest sens va fi luată ulterior. Totodată, oficialul spune că PDM va susţine candidatul PSRM în caz de necesitate.