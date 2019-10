Parlamentul Republicii Moldova va procura patru maşini noi cu 2,1 milioane de lei

Costul noilor achiziţii este de 2,1 milioane de lei, iar cheltuielile vor fi suportate din economiile instituţiei, care în acest an sunt de 20 de milioane de lei. Informaţiile au fost comunicate la o conferinţă de presă, de către secretarul general al Parlamentului, Adrian Albu.



Potrivit lui Adrian Albu, în prezent sunt închiriate maşini pentru deservirea delegaţiilor. În garajul Parlamentului sunt 57 de unităţi de transport, dintre care doar 40 deservesc deputaţii, angajaţii secretariatului şi delegaţiile oficiale. Celelalte nu sunt utilizate. Dar şi cele utilizate sunt vechi, sunt periculoase la traseu şi implică cheltuieli enorme la întreţinere, spune Adrian Albu. Doar 10 dintre ele nu sunt complet uzate, având o perioadă de exploatare de până la şapte ani.



Secretarul general a mai spus că vor fi scoase la vânzare, prin licitaţie, 18 automobile fabricate în 1997, care pot fi folosite doar ca piese de schimb pentru alte maşini.



Despre achiziţiile făcute de către fosta conducere a secretariatului Parlamentului, Adrian Albu a menţionat că în 2017 a fost procurată o maşină Skoda Superb, de 620 de mii de lei, şi alta în 2018, de 583 de mii de lei, la fel Skoda Superb.



Potrivit lui Adrian Albu, din economiile atinse va fi reînnoită şi tehnica IT a secretariatului Parlamentului. Instituţia are la balanţă 610 calculatoare. Dintre acestea, 71 sunt ieşite din uzate, se păstrează la depozit şi vor fi reciclate. Alte 252 sunt exploatate de şapte ani şi trebuie schimbate pentru că nu mai fac faţă sarcinilor.