ONG-urile de mediu, îngrijorate de o iniţiativă legislativă cu privire la importul de transport

De asemenea, se propune mărirea, de la 7 ani la 10 ani, a termenului de exploatare la importul autovehiculelor concepute pentru transportul a maxim 20 de persoane.Într-o declaraţie prezentată la o conferinţă de presă la IPN, Iordanca-Rodica Iordanov, director executiv al AO „EcoContact”, a declarat că acest proiect de lege mai stabileşte şi perioada maximă de exploatare a autoturismelor, în special a celor care prestează servicii de transportare a călătorilor contra cost. Perioada respectivă urmează să fie de 25 de ani pentru autobuze şi microbuze şi 18 ani pentru autoturisme. Reprezentanţii organizaţiilor de mediu menţionează că adoptarea acestui proiect legislativ va avea drept efect sporirea gradului de poluare a aerului. Şi aceasta pentru că mărirea vârstei medii a parcului auto pentru automobile, microbuze, troleibuze etc. reprezintă o cauză principală în poluarea primară a mediului ambiant – aer, apă, sol.„Municipiul Chişinău, în special, este o localitate supraaglomerată cu transport. Oraşul nu este dotat cu infrastructură pentru a face faţă fluxului mărit de transport, nu are benzi dedicate transportului public. Ca urmare, sunt create foarte multe ambuteiaje, acestea fiind sursă mare de poluare, pentru că maşinile în staţionare funcţionează şi emană emisii nocive în atmosferă”, a notat Iordanca-Rodica Iordanov.Andrei Isac, expert independent de mediu, a menţionat că cercetările cu privire la schimbările climatice arată că nivelul de poluare în Republica Moldova creşte pe fundalul creşterii poluării de la transportul auto. În opinia sa, este şi rezultatul importului de automobile, microbuze şi a autobuze vechi, care de regulă sunt diesel şi cu capacitatea motorului mai mare. „Şi acest fapt ne îngrijorează foarte mult. Şi ţările membre ale Uniunii Europene, dar alte state europene individual au adoptat politici foarte clare să reducă sau chiar să scoată din uz automobilele cu motoare diesel, ca fiind poluante. Într-un moment au fost introduse ca fiind mai economice, dar s-a constatat faptul că sunt mai poluante”, a spus expertul.Potrivit Planului de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană în domeniul protecţiei mediului înconjurător, pentru anul 2019 este preconizată transpunerea Directivei privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. Aceasta prevede obligaţia de a furniza informaţii privind măsurile de reducere a poluării aerului, care au fost luate în considerare la nivelul corespunzător local, regional sau naţional. „Dacă avem aspiraţii de a ne integra în Uniunea Europeană, atunci astăzi, în 2019, nu trebuie să vorbim despre reguli mai moi în sensul importului maşinilor auto şi, în final, să ne trezim cu toate maşinile diesel, ceea ce acum se interzice în ţările Uniunii Europene, pentru a face faţă angajamentelor în cadrul Acordului de la Paris, care prevede reducerea emisiilor cu efect de seră”, a menţionat preşedinta Centrului Naţional de Mediu, Ina Coşeru.„Este alarmantă iniţiativa propusă, deoarece riscăm să încărcăm traficul rutier al Republicii Moldova cu unităţi de transport învechit, uzat şi poluant, în special în localităţile urbane, care istoric nu au fost proiectate pentru trafic aglomerat”, se arată în declaraţia ONG-urilor de mediu. Printre cei circa 30 de semnatari ai declaraţiei se numără AO „EcoContact”, AO „Mişcarea Ecologică din Moldova”, AO „Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras”, AO „Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Moldova”, AO „ADR „Habitat”, AO „Concordia”, AO Societatea Ecologică „Biotica” etc. Declaraţia rămâne deschisă şi pentru alţi semnatari.