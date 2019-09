O companie străină acuză că ar putea fi deposedată de un imobil de 500 de mii de euro din Chişinău

Într-o conferinţă de presă la IPN, Marisa Kurilo, directoarea „A5 Plus Nepremicnicne Poslovanje D.O.O.”, a declarat că compania îşi desfăşoară activitatea în domeniul investiţiilor pe piaţa imobiliară.Avocatul Ion Creţu a povestit cum a ajuns imobilul în proprietatea companiei slovene. În iulie 2016, a fost contactat pentru a acorda asistenţă juridică la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unui bun imobil din strada Veronica Micle. Anunţul despre vânzarea bunului era plasat pe pagina electronică a unei bănci comerciale, iar ca urmare compania slovenă a înaintat oferta. Preţul convenit a fost de 500 de mii de euro.Apărătorul spune că a verificat informaţia din Registrul bunurilor imobile şi a constatat că, la situaţia din 2011, compania SA „Liga 2” avea datorii faţă de „Moldindconbank”. Pe 1 martie 2012, „Moldindconbank” ca creditor garantat vinde bunul respectiv companiei „Star-Trans-Grup” . Iar „Star-Trans-Grup”, în 2016, peste patru ani, îl vinde companiei „A5 Plus Nepremicnicne Poslovanje D.O.O.”. Ulterior, a fost încheiat contractul între cele două companii, cu acordul băncii.Apărătorul a mai spus că „A5 Plus Nepremicnicne Poslovanje D.O.O.” este un dobânditor de bună credinţă, care nu a cunoscut şi nici nu a avut de unde să cunoască despre existenţa unor litigii în privinţa acelui bun.Un alt avocat, Gregor Klemencic, spune că apărătorii sunt în aşteptarea părţii motivate a hotărârii de judecată, după care vor fi decide acţiunile de mai departe. În viziunea sa, o soluţie ar fi negocierile între companii sau judecarea acestei cauze de către o judecătorie arbitrară dintr-un al treilea stat, nici Republica Moldova, nici Slovenia.Nicolai Grishkun, co-fondator al companiei, a solicitat opinia a doi experţi, unul din Germania şi altul din Ungaria. Cei doi au opiniat că în acest caz cererea de chemare în judecată trebuia să fie respinsă în momentul depunerii. Decizia pe care a luat-o magistratul de la Chişinău arată că fie nu cunoaşte legea, fie există componenta coruptibilă, a mai spus Nicolai Grishkun.