Noi explozii în Transnistria. Au fost afectate două antene de telecomunicaţii

S-au produs două explozii în localitatea Maiak, raionul Grigoriopol din regiunea transnistreană: prima la ora locală 06:40, iar cea de-a doua la 07:05. La faţa locului au intervenit miliţia din Transnistria şi pompierii.

TV channel TSV reports of an explosion near the radio and television center "Mayak" in #Transnistria. There were no casualties.



All indications are that #Russia is stepping up provocations in the area of occupied Transnistria. pic.twitter.com/LRxKYaC5q3