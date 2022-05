Nicolae Eşanu: Lipsa finalităţii în dosarele de mare rezonanţă reduc încrederea societăţii în justiţie

În acelaşi timp, juriştii spun că trădarea de patrie este cea mai gravă acuzaţie care i se aduce lui Igor Dodon, iar dacă se va demonstra că fostul şef de stat a prejudiciat interesele Republicii Moldova în favoarea altei ţări, va trebui să plătească cu ani grei de puşcărie.



Fostul preşedinte Igor Dodon este învinuit de trădare de patrie, îmbogăţire ilicită, finanţarea partidului de către o organizaţie criminală şi corupere pasivă. Reprezentanţii guvernării spun că aşteaptă finalitate pe acest caz.



„Ca şi majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova, aştept ca procuratura să-şi facă datoria, să prezinte dosarul instanţei de judecată şi instanţa să decidă. Deocamdată, există prezumţia nevinovăţiei. Acum vreo 5 ani se spunea că Vladimir Putin i-a oferit lui Igor Dodon cetăţenia Federaţiei Ruse printr-un decret secret. Aş vrea ca Igor Dodon să fie supus testului la poligraf ca să avem un răspuns la această întrebare”, a spus deputatul PAS, Oazu Nantoi, în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la JurnalTV.



Potrivit juriştilor, cea mai gravă acuzaţie care îi este adusă fostului şef de stat este trădarea de patrie. Potrivit Codului penal, această infracţiune se pedepseşte cu închisoare de 12 la 20 de ani.



„Trădarea de patrie nu este o acuzaţie banală. Nu orice acţiuni care nu ne plac pot fi încadrate sub acest articol din Codul Penal. La noi, nu ştiu de ce, toţi foştii guvernanţi sunt trădători de patrie şi corupţi. Până nu vom înceta aceste practici, n-o să avansăm. Orice persoană care a comis o faptă penală trebuie să-şi primească pedeapsa şi este foarte trist că mulţi reuşesc să evite răspunderea penală. Acest lucru este grav pentru climatul din societate. Societatea pierde încrederea în justiţie. Toţi corupţii prind aripi când văd că cineva a scăpat, pentru că ştie că va scăpa şi el”, a spus ex-ministrul Justiţiei, Nicolae Eşanu.



„E foarte uşor să învinuieşti pe cineva de îmbogăţire ilicită, articolul ăsta văd că merge peste tot, dar n-am văzut condamnări clare. Asta e pentru deliciul publicului, dar cea mai gravă este trădarea de ţară. Igor Dodon a fost demnitar de stat, ministru, apoi deputat, preşedinte. Din câte înţelegem din acuzaţii, Igor Dodon ducea informaţiile pe care le avea unui stat străin, Federaţia Rusă. Trebuie să existe documente ce secrete exact a spus ”, a spus vicepreşedintele AUR România, Valeriu Munteanu.



Declaraţiile fostului preşedinte Dodon privind federalizarea Republicii Moldova pot fi calificate drept contrare intereselor naţionale, spune comentatorul politic Anatol Ţăranu.



„Trădarea de patrie conţine acţiuni care au adus prejudicii enorme Republicii Moldova. În calitate de demnitar de stat a folosit funcţia pentru a aduce prejudicii intereselor Republicii Moldova, în folosul altui stat. Din punct de vedere politic, avem imagini video care au scandalizat toată societatea, înţelegem că procuratura are înregistrări de ore care n-au fost date publicităţii. În imagini, Igor Dodon spune că trebuie federalizată Republica Moldova, dar fără a folosi cuvântul federalizare”, a spus Anatol Ţăranu.



La 26 mai prima instanţă a decis plasarea lui Igor Dodon în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Procurorii au depus recurs la Curtea de Apel Chişinău şi cer înlocuirea arestului la domiciliu cu detenţie în penitenciar.