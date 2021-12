Naţionala de fotbal a Moldovei şi-a aflat adversarii din următoarea ediţie a Ligii Naţiunilor

Pe 24 şi 29 martie, naţionala Moldovei va întâlni selecţionata Kazahstanului în meciurile de baraj. Învingătoarea va rămâne în Liga C, iar cea învinsă va retrograda în Liga D. „Trebuie să facem tot posibilul să rămânem în grupa C. În opinia mea, adversarii de acolo sunt mai slab cotaţi decât cei din ediţia trecută a competiţiei. Slovacia pare să fie favorită, dar cu Belarus şi Azerbaidjan am mai jucat şi am avut rezultate bune. Dacă ne dorim să creştem, trebuie să jucăm cu adversari mai tari”, a declarat selecţionerul Sergiu Cleşcenco.



Meciurile noii ediţii a Ligii Naţiunilor se vor disputa în perioada iunie – septembrie 2022.