Natalia Gavriliţa, despre dificultăţile cu care se confruntă beneficiarii programului Prima Casă: Va fi aprobată o lege care va plafona dobânzile creditelor

Potrivit şefei Executivului de ajutor din partea statului, la achitarea creditului, vor beneficia familiile cu copii şi angajaţii în sectorul bugetar, notează IPN.



De la 1 iulie 2022, rata dobânzii la creditele ipotecare şi cele oferite prin programul Prima Casă au crescut cu 5,35 puncte procentuale. Potrivit Băncii Naţionale majorarea are la bază creşterea ratei de referinţă de la 4,12 la sută până la 9,47%.



„În pofida unor declaraţii manipulatorii, noi ne-am preocupat de acest subiect. Am făcut analize şi am venit cu câteva strategii. Este deja în consultări proiectul de lege care limitează posibilitatea băncilor de a creşte cu mai mult de 4% dobânda într-un termen de 6 luni. Asta înseamnă că marja dobânzii va scădea cu cel puţin 1% la moment. Acolo unde statul plăteşte pentru corpul creditului să se intervină şi cu compensaţii pentru o parte a dobânzii. Aici vorbim despre cei care au nevoie, familiile cu copii sau angajaţii în sectorul bugetar, unde salariile au rămas neschimbate. Până la sfârşitul lunii, când beneficiarii Prima Casă vor trebui să achite rata, noi vom veni cu anunţul referitor la compensaţiile din partea statului”, a spus Natalia Gavriliţa în cadrul unui interviu oferit portalului Nord News din Bălţi.



De asemenea, premierul dă asigurări că Guvernul va ajuta cetăţenii să facă faţă creşterii galopante a preţurilor. Natalia Gavriliţa spune că a fost extinsă lista produselor social importante pentru a avea control asupra preţurilor celor mai importante produse alimentare.



„Foarte mult din această inflaţie este importată, vedem creşterea preţurilor la resursele energetice, vedem creşterea la nivel internaţional la produsele alimentare. Nivelul preţurilor este apanajul BNM, şi aceste creşteri a dobânzilor fac banii mai scumpi pentru a limita consumul. Pe de altă parte, suntem într-o perioadă de criză cu descreştere economică, adică este mai puţină activitate economică şi Guvernul trebuie să vină cu politici fiscale expansive, adică noi trebuie să investim mai mult pentru a ţine economia activă. Este o situaţie dificilă pe care încercăm s-o gestionăm prin mai multe acţiuni. În primul rând, acolo unde putem interveni pe creşterea preţurilor, intervenim. A fost extinsă lista produselor considerate social importante, pentru care a fost limitat adaosul comercial”, a mai spus Natalia Gavriliţa.



Premierul spune că în scurt timp va fi făcut public şi mecanismul de acordare a compensaţiilor pentru perioada rece a anului. Astfel, statul va ajuta cetăţenii să facă faţă facturilor mari la încălzire în funcţie de gradul de vulnerabilitatea energetică a fiecărei familii. Gradul de vulnerabilitate energetică va fi calculat în funcţie de venituri, numărul membrilor familiei şi consumul de energie.