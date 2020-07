Moldovenii care intră în Ucraina nu vor mai sta în carantină dacă au testul la COVID-19

Ambasada Republicii Moldova la Kiev menţionează că intrarea şi aflarea pe teritoriul Ucrainei va fi permisă cetăţenilor Republicii Moldova doar în cazul prezentării poliţei de asigurare care va servi drept garanţie pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19. În cazul în care nu este prezentat rezultatul negativ al testării COVID-19, plasarea în locuri determinate (la rude, prieteni, spaţii arendate) sau spaţii de observaţie (carantină) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicaţiei „Acţiune acasă” în telefonul mobil personal, este obligatorie.



Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetăţenii Republicii Moldova, fără plasarea la autoizolare pentru o perioadă de 14 zile, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că tranzitarea va fi efectuată pe parcursul a două zile. Drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul. Este obligatorie, de asemenea, şi prezentarea poliţei de asigurare pentru achitarea cheltuielilor legate de tratarea coronavirusului COVID-19.



În lista persoanelor care nu cad sub obligaţiunea plasării în spaţiile de observaţie (carantină) sau autoizolare pentru o perioadă de 14 zile sunt incluşi şi conducătorii autocarelor de curse internaţionale regulate de pasageri.



Poliţa de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observaţiei urmează a fi emisă de o companie de asigurări înregistrată în Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanţă în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliţei de asigurare urmează să acopere perioada de şedere în Ucraina.



În Ucraina rămâne în vigoare purtarea obligatorie a măştilor de protecţie în locurile publice şi la serviciu, menţinerea distanţei sociale şi respectarea altor măsuri de protecţie individuală.



În cazul apariţiei unor situaţii problematice, cetăţenii pot apela serviciul consular al Ambasadei Republicii Moldova la +380-44-521-22-79 sau email: kiev@mfa.gov.md. În cazuri excepţionale se va apela linia telefonică de urgenţă a Ambasadei + 38 068 384 2016 (activă 24/7, inclusiv Whatsaap şi Viber).