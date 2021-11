Moldovagaz: Tariful de 11,10 lei are şanse de diminuare, dar şi de menţinere o perioadă îndelungată

„Sperăm că şi volumele de gaze vor fi mai mari. Dacă situaţia pe piaţă se va schimba, dacă cotaţiile la burse vor fi mai mici, respectiv, dacă preţul la petrol va scădea, vom acţiona în funcţie de cât va fi diminuarea, ne vom adresa către ANRE în vederea reducerii tarifului”, a menţionat Vadim Ceban. El a precizat că Moldovagaz poate face o asemenea solicitare către ANRE, dacă vor exista devieri de plus – minus 3% la calcularea tarifului. Pe de altă parte, dacă preţul la burse va creşte, tariful poate şi să crească. Totuşi, estimările Moldovagaz arată că actualul tarif va fi menţinut până la sfârşitul anului viitor. „Reieşim din faptul că am stabilit preţul mediu de achiziţie de 430$ pe 1000 metri cubi pentru 14 luni. Noi am făcut doar estimări, o prognoză, dar ce va fi, vom vedea”, a menţionat Vadim Ceban.



El s-a arătat mulţumit de formula actuală de clacul a tarifului: „Preţul de astăzi este legat de coşul produselor petroliere şi de piaţa spot, este un preţ hibrid, de aceea cred că în final, în viitor, toţi consumatorii, inclusiv economia, vor obţine, beneficii”, a spus Vadim Ceban. El a precizat că Moldovagaz are actualmente datorii faţă de două companii: Gazprom şi Factory Finance. Conducătorul Moldovagaz a specificat că cea mai mare parte a datoriilor s-a format în perioada anilor 2011-2019.



Vadim Ceban a precizat că după recenta semnare a noului contract, şi consumatorii din Transnistria vor achita acelaşi tarif ca şi consumatorii de pe malul drept al Nistrului.



El a relevat că recentul contract semnat cu Gazprom este de fapt contractul din 2006, dar cu anumite elemente noi. „Peste o anumită perioadă cred că vom reveni la colegii de la Gazprom ca să încheiem un contact nou. Avem 19 suplimente la contractual actual (din 2006). E greu de administrat acest contract. De aceea cred că ar fi mai bine să avem un contract nou, la care vom lucra”, a spus Vadim Ceban.



Dacă va exista o solicitare de la părţi interesate, Moldovagaz va apela la Gazprom pentru a obţine acordul de a publica noua formulă de calcul, introdusă în contractul semnat în 2021. Acelaşi lucru este valabil şi în privinţa întregului contract cu Gazprom. Publicarea sa necesită respectarea anumitor proceduri. „Dacă va exista o adresare din partea unor părţi interesate, ne vom adresa Gazpromului, dar numai în cazul în care vom considera că este necesar”, a menţionat Vadim Ceban.