Moldova va primi vaccinul anti-COVID-19 la sfârşitul lunii ianuarie. A fost aprobat Planul naţional de imunizare

Conform documentului, la prima etapă vor fi imunizaţi lucrătorii din instituţiile medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, la etapa a doua – adulţii cu vârsta mai mare de 60 ani, persoanele cu comorbidităţi, angajaţii structurilor de menţinere şi asigurare a ordinii publice, apărării şi securităţii statului, lucrătorii sistemului penitenciar şi din domeniul de educaţie şi personalul din cadrul serviciilor sociale. La etapa a treia va fi vaccinată populaţia generală indiferent de vârstă.

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a primit confirmare de la GAVI (Alianţa Globală de Vaccinuri şi Imunizări), pe platforma COVAX (Covax este unul dintre cei trei piloni ai instrumentului ACT-COVID-19 Accelerator (Diagnostic, Tratament şi Vaccinuri), că ţara noastră va putea beneficia de primul lot de vaccinuri anti-COVID-19 până la finele lunii ianuarie, cu posibilitatea de administrare a vaccinului la începutul lunii februarie 2021.

Menţionăm că, MSMPS a iniţiat pregătirea pentru furnizarea cât mai curând posibilă de vaccinuri anti-COVID-19 populaţiei Republicii Moldova, la începutul semestrului doi al anului 2020.

Pentru a asigura păstrarea vaccinurilor la toate nivelurile, a fost efectuată evaluarea situaţiei privind asigurarea cu frigidere pentru păstrarea lanţului frig. Astfel, în toate instituţiile medico-sanitare există condiţii de păstrare pentru vaccin la temperatura +2+8°C, Centrele de Sănătate Publică deţin congelatoare care asigură temperatura de -20° C, iar Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică are în dotare un congelator cu capacitatea de a depozita 100 mii doze de vaccin la temperatura de -70° C.

Suplimentar, în cadrul Mecanismului de răspuns la COVID-19, finanţat de Fondul Global a fost solicitată achiziţionarea a 4 congelatoare: 2 cu regim de temperatură -20 C şi 2 unităţi cu regim -70 C, care urmează să fie livrate până la 31 ianuarie curent.

Menţionăm că, în perioada 13-14 ianuarie 2021, cu suportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, se va desfăşura un curs de instruire online cu privire la implementarea vaccinului anti-COVID-19 în Republica Moldova, în vederea asigurări conforme a distribuţiei, păstrării, administrării vaccinurilor anti COVID-19 şi managementul evenimentelor adverse post-imunizare, la care vor participa reprezentanţi din toate instituţiile medico-sanitare publice.

Informăm că, vaccinul va fi administrat gratuit. Înainte de vaccinare, fiecare persoană va semna acordul informat/consimţământul şi va fi informată despre posibila reacţie adversă în urma administrării vaccinului. În cazul apariţiei unui eveniment post-imunizare, persoana va avea acces gratuit la servicii medicale şi garanţiile de protecţie socială conform cadrului normativ existent.