Ministerul Economiei va comanda un audit asupra investiţiilor făcute la Aeroport de compania Avia Invest

„Pe data de 19 august, împreună cu doamna prim-ministru Maia Sandu am avut o întâlnire cu reprezentantul NR Investments Limited. Am fost informaţi de reprezentantul companiei, că NR Investments a semnat un contract de cumpărare directă a 95% din acţiunile Avia Invest. Doar am fost informaţi despre intenţie şi semnarea contractului”, se arată în comunicat cu referire la acţiunile ministrului Vadim Brînzan.



Comunicatul precizează că ministrul a transmis reprezentanţilor NR Investments Limited că contractul de concesionare a aeroportului a fost abuziv şi potenţial fraudulos. Pe data de 19 august, Ministerul Economiei şi Infrastructurii a fost informat printr-o scrisoare venită din numele lui Nathaniel Philip Rothschild, despre faptul că NR Investments Limited a achiziţionat 95% din acţiunile companiei Avia Invest.



„Deşi posibilitatea de a ceda cotele în capitalul Avia Invest a fost blocată de Procuratura Generală, NR Investments Ltd a încheiat tranzacţia prin achiziţia directă a companiei cipriote Komaksavia Airport Invest Ltd (deţinătoare a 95% din Avia Invest)”, menţionează comunicatul.



Comisia de monitorizare a contractului de concesionare, din cadrul Ministerului Economiei, va dispune efectuarea de urgenţă a unui audit independent în raport cu investiţiile realizate la Aeroport. „La fel, vom verifica lucrările de aşa-zisa „modernizare”, efectuate la Aeroport, cu noul director al Inspecţiei în Construcţii”, se precizează în comunicat.

