Medic român: În R. Moldova a fost cea mai grea experienţă din viaţa mea

Potrivit ei, cazurile de la terapie intensivă din R. Moldova sunt mult mai grave decât cele de la Iaşi, iar tânăra crede că e posibil ca în R. Moldova să circule o tulpină mai virulentă a virusului SARS-CoV-2, transmite Digi24, citat de Adevărul.

„În Republica Moldova a fost o experienţă foarte grea, cea mai grea experienţă din viaţa mea de medic de până acum, chiar dacă nu am o experienţă chiar foarte vastă, sunt specialist de trei ani de zile. Ce am întâmpinat acolo practic, aici nu exista! Atât de multe cazuri, atât de multe cazuri grave pe terapie intensivă, atât de mulţi colegi medici şi asistenţi pe terapie intensivă! Din această cauză spun că a fost o experienţă foarte grea, chiar şi la nivel psihologic, nu neapărat la nivel medical”, a relatat doctoriţa.

Fiind cel mai mare spital din Republica Moldova, spital de medicină urgentă şi cel mai mare centru de politraumă, acolo se aduceau toate cazurile care aveau nevoie de terapie intensivă, a explicat ea.

„În privinţa dotărilor, sincer, m-a surprins pozitiv, chiar aveau aparatură, aveau echipamente, dar vorbesc strict de spitalul unde am activat, în Institutul de Medicină Urgentă. Celelalte spitale nu ştiu, că nu am fost. Când am ajuns noi acolo, erau pregătiţi. Aveau aceleaşi protocoale ca şi aici, erau protocoale traduse la zi şi circuite chiar existau pe terapie intensivă, existau şi ne-au spus că până la acel moment nu a fost niciun medic sau vreun cadru medical infectat”, a povestit Giorgiana Matei.

„Pacienţii care erau intubaţi şi nu erau conştienţi erau sedaţi continuu şi conectaţi la aparate. Mi s-a părut starea lor mult mai gravă decât aici. Eu n-am văzut spitalul cel mai mare de boli infecţioase de la noi, Matei Balş, în schimb, faţă de situaţia din Iaşi, într-adevăr sunt cazuri mult mai grave de terapie intensivă. Nu ştiu care este explicaţia, probabil e mai virulent” virusul, a spus medicul SMURD.

Până la ora actuală, în Moldova au fost raportate 7.305 de cazuri de infectare cu COVID-19 şi 267 de decese, dintre care 14 decese în rândurile lucrătorilor medicali, iar în 34 de cazuri este vorba despre locuitori ai Transnistriei.