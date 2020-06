Medic igienist: Apa din toate zonele de agrement din Chişinău este contaminată

Solicitat de IPN, Tudor Puiu spune că, de la an la an, nu se atestă o îmbunătăţire a calităţii apei şi, de rând cu bolile diareice acute, persistă pericolul helminţilor, bolilor de piele, alergiilor, hepatitei A etc., pentru că, de rând cu oamenii, în aceste ape se scaldă şi animalele, în special câinii vagabonzi.



În ceea ce priveşte probele de nisip, specialistul spune că a fost depistată toxocara canis - helmenţi care parazitează intestinele câinilor. Din masele fecale, aceştia nimeresc în nisip. Dacă ajung în intestinele omului, pot provoca o boală parazitară, atât la copii, cât şi la adulţi. Tudor Puiu a precizat că infecţiile se manifestă individual. La o persoană se pot manifesta după primul contact cu apa sau nisipul de pe plajă, la alta – după o lună, două, dacă organismul este mai rezistent şi poate lupta cu infecţia, dar în majoritatea cazurilor populaţia are de suferit.



Potrivit medicului igienist, ca rezultat al inundaţiilor din ultima perioadă, se spală şi apele din toaletele publice, vele necanalizate, iar deşeurile ajung pe plajă.



Acesta susţine că niciuna din cele şase zone de agrement nu a fost pregătită pentru deschiderea sezonului estival. La „Vadul lui Vodă”, unicul lucru care s-a făcut comparativ cu anii precedenţi, este că s-au renovat unele wc-uri publice, care erau vechi de 30-40 de ani, şi s-au construit altele după modelul european, dotate cu toate cele necesare pentru respectarea igienei personale şi racordate la canalizarea centrală. Băncile însă nu sunt vopsite, iar cabinele de duş nu sunt reparate şi unele nici apă nu au.



În opinia sa, pentru micşorarea fluxului de doritori de a se scălda sau bronza pe plajele din capitală sunt impuse măsuri de restricţie, iar organele de poliţie ar trebui să verifice şi monitorizeze situaţia din zonele de agrement ca să prevină cazurile de scăldat sau odihnă în aceste zone.

