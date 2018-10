Maratonul Internaţional Chişinău, ediţia a IV-a, cucerit de mii de persoane

Într-un comunicat de presă al organizatorilor, se spune că evenimentul sportiv a început la ora 08.00. După exerciţiile de încălzire a muşchilor şi discursul de deschidere din partea directorului organizaţiei sportive Sporter, Dmitri Voloşin, participanţii s-au aliniat la start.

La competiţie au participat 18.000 de persoane. Primii au ieşit la start sportivii în scaune rulante. Pentru ei a fost pregătită o categorie specială – „Maraton For All” cu distanţe de 10 km, 21 km şi 42 km. Aceste competiţii s-au organizat în premieră în cadrul Maratonului de la Chişinău.

Către ora 09.00, a fost anunţat startul general al Maratonului Internaţional Chişinău 2018. Participanţii au depăşit distanţele: maraton (42 km 195 m), semimaraton (21 km 975 m), 10 km şi 5 km, precum şi cursa distractivă „Fun Run By Iute Credit” de 1,5 km. Toţi participanţii Maratonului Internaţional Chişinău au primit câte o medalie la final, iar câştigătorii au primit cadouri şi premii băneşti. Fondul total de premii al maratonului a fost de 100.000 de lei.



Câştigătorii cursei de 5 km au fost Ivancenco Vladislav, Pavlenco Nicolae, Voloşciuc Alexandru, Botnari Mihaela, Tcaciova Iuliana şi Ruliac Inna. Cei mai rapizi la cursa de 10 km au fost Chiriac Petru, Ţimbalist Ghenadie, Crivoi Andrei, Ciocan Daniela, Budiuc Cristina şi Nastas Diana. Cele mai bune rezultate la cursa de 21 km au fost înregistrate de Răileanu Maxim, Croitoru Liviu, Obuhovschi Aleksei, Carmanenco Ecaterina, Zbîrnea Natalia şi Sacara Zinaida.



Cei mai rapizi la distanţa maraton de 42 km au fost Serem Benjamin Kiprop, Gorbuşco Nicolai, Popov Serghei, Masnâc Irina, Mahamud Isidro Pilar şi Alexandra Kirillov. Cei mai rapizi sportivi în scaune rulante au fost, la cursa de 10 km, Marţinchevici Alexandru şi Costin Dumitru. Câştigătorul „Marathon for All”, la distanţa de 10 km din categoria Handbike, a devenit Petroşan Cătălin. Singurul participant la categoria „Marathon for All", distanţa de 10 km, a fost Franchiv Ganna.



Cei mai rapizi la cursa de 21 km din categoria „Marathon For All” au fost Bardij Anatoli, Radcovschi Artur şi Levene Justin. Câştigătoarea cursei de 21 km a fost Dmitriuc Nadejda. Câştigătorii cursei de 42 km în categoria „Marathon For All” au fost Ştefârţă Ilie, Şuruta Serhii. Câştigătoarea cursei de 42 km este Şobcinskaia Natalia.



Organizatorii Maratonului Internaţional Chişinău 2018 sunt organizaţia sportivă Sporter şi panoul de anunţuri gratuite – 999.md.