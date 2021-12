Maia Sandu îndeamnă la vaccinare: Nu daţi cu piciorul în şansa de a rămâne în viaţă

„Cea mai grea zi din acest an a fost ziua când am înmânat „Ordinul de Onoare” rudelor celor 134 de medici, surori medicale, şoferi de ambulanţe, felceri şi infirmiere care au murit în prima linie în primul an de COVID. A fost greu, imposibil de greu să privesc în ochii copiilor care au rămas fără mamă, ai soţiilor rămase fără soţi, ai părinţilor care şi-au pierdut copiii plecaţi mult prea devreme. M-am gândit atunci că, dacă am fi avut vaccin, aş fi înmânat acest ordin nu post-mortem, ci unor oameni vii, care au luptat eroic pentru a salva alte vieţi. Sute şi mii de vieţi...”, menţionează Maia Sandu.



Şefa statului aminteşte de scriitorul Nicolae Dabija, diplomatul Valeriu Turea, folcloristul Tudor Colac, jurnalista Antonina Sârbu şi mulţi alţi oameni care au plecat prea devreme şi „care mai aveau atât de mult potenţial creator şi atâtea proiecte de terminat”.



„Mă doare enorm să văd medici luptând din răsputeri pentru viaţa unui copil, a cărui mamă pur şi simplu nu a găsit timp să se vaccineze. Mă doare să văd tineri intubaţi, tineri care, deşi au acces la orice informaţie, au ales să ajungă la terapie intensivă”, mai spune preşedinta, îndemnând oamenii să nu dea cu piciorul şansei de a rămâne în viaţă. „Pentru ca fiecare dintre noi să poată merge la o nuntă, nu la înmormântare. Să poată merge în vacanţă şi nu la spital. Să-şi poată îmbrăţişa omul drag pe viu şi nu doar în gând...”, a declarat preşedinta.



Avem oamenii care au de partea lor cel mai mare aliat, ştiinţa, dar şi vaccin divers, pentru toată lumea, menţionează Maia Sandu. La fel ca alte sute de mii de cetăţeni, s-a vaccinat şi se va mai vaccina o dată, dacă va fi necesar.