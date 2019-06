Mai multe persoane se plâng că au plătit pentru locuinţe pe care nu le-au mai primit

Persoanele au vorbit despre faptul că au investit într-un imobil aflat pe strada Sadoveanu, 15, dar firma de construcţie a intrat în insolvenţă, fără a pune apartamentele la dispoziţia cumpărătorilor.

Ludmila Pescari, una dintre persoanele păgubite, a spus că, la finele anului 2015, a achitat banii pentru un apartament în blocul construit de compania Consam SA. I s-a promis că va intra în posesia locuinţei în 2016, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. „Cea mai urâtă parte a istoriei noastre este că am aflat în 2018 că firma a intrat în insolvenţă. De atunci a început coşmarul nostru.”, a spus femeia, care a făcut un apel la procuratură şi judecători să îşi facă treaba cu transparenţă, pentru a putea să îşi recupereze pagubele.

Un alt păgubit, Victor Pescari, a precizat că firma Consam SA a intrat în insolvenţă în 2018, deşi la începutul acestui an nu figura cu datorii. „Am dat la Procuratura Generală pentru a face o investigaţie. Am fost respinşi şi trimiţi la Procuratura Ciocana, care nu are competenţe de a dezvălui toate nelegiuirile. De fiecare dată ne întâlnim cu obstacole”, a spus Victor Pescari.

Un alt investitor este Vlad Pescari care, de asemenea, a plătit pentru un apartament. „Suma a fost plătită integral. Se fac multe ilegalităţi, avem act constatator că, timp de doi ani, practic nu s-a făcut nimic. Ne-am adresat la foarte multe organe competente în Chişinău şi am fost respinşi”, a spus Vlad Pescari. Acesta a mai declarat că cel care le-a luat banii fără a le mai da apartamentele achitate este „un personaj din preajma Preşedinţiei Republicii Moldova”.

Cristina Rudei a plătit banii pentru apartament în ianuarie 2017, cu promisiunea că la finalul acelui an va intra în posesia locuinţei. „Am fost hrăniţi mereu cu promisiuni, ni se spunea că într-o lună, în două luni, vom intra în posesia casei”, a spus Cristina Rudei.

„Noi cerem doar să ni se facă dreptate şi să se întoarcă organele de drept cu faţa la noi”, a spus Nina Potîngă, o altă persoană care a achitat bani pentru un apartament pe care nu l-a mai primit.

Ion Ciumac, avocatul celor care se declară păgubiţi a precizat că reprezintă în instanţele de judecată un grup de aproximativ 20 de persoane. „Avocatul debitorului, direct, s-a expus în faţa instanţei de judecată că va tergiversa procesul atâta timp cât va socoti necesar, până va obţine ceea ce şi-a pus în plan”, a spus Ion Ciumac.

La conferinţă a fost prezent şi deputatul Dan Perciun, care a spus că în acest caz au fost păgubite 100 de familii. „Oamenii încearcă zadarnic să îşi găsească dreptatea în sistemul judecătoresc, în sistemul corupt, dar nu reuşesc să învingă împotriva banilor acestei companii de construcţii”, a declarat Dan Perciun. Acesta a mai spus că, în calitate de deputat, va face tot posibilul ca Parlamentul să revină la promovarea unei legi a insolvabilităţii, care să protejeze oamenii în faţa companiilor de construcţii.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: