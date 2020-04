Ion Chicu, reacţie la anunţul „Ryanair” că un avion cu echipamente medicale a zburat spre Polonia: „Este operaţiune de export, de care avem sute în fiecare zi”

„Nu am interzis exportul acestor salopete, numite de unii ”utilaj medical”, deoarece de la bun început am avut ofertă suficientă pe piaţa internă. Mai prost am stat cu măştile cu respiratoare şi vizierele - interzise spre export. Încurajez antreprenorii autohtoni să producă cât mai multe salopete de acest gen, or exportul lor masiv este benefic pentru ţară”, a adăugat şeful Guvernului.