Ion Ceban vrea să pună capăt „sportului naţional”: mâncatul seminţelor în parcuri

„Am mers de la scaun la scaun. Şi la fiecare scaun oamenii noştri mâncau seminţe. Eu înţeleg că e sport naţional. Mă convingeau că este material biodegradabil, că aşa se bate pământul şi nu este glod. Am avut şi astfel de cazuri ieri”, a relatat edilul la şedinţa operativă de luni de la Primărie.



Ion Ceban a mai solicitat să fie blocat accesul automobilelor în zona de agrement din Parcul „La Izvor”. Potrivit lui, de multe ori se întâmplă că aceşti vizitatori ascultă muzică la volum maxim, dar şi lasă după ei deşeuri.





„Noi nu am uitat de ideea de aplicare a amenzilor pentru cei care fac dezordine. Şi în prezent Direcţia juridică se ocupă de întocmirea regulamentului cu privire la salubrizarea teritoriului şi menţinerea ordinii publice şi sanitare, care permite aplicarea sancţiunilor pentru aruncarea gunoiului în locurile publice”, a notat primarul.



Edilul a vorbit şi despre aruncarea deşeurilor sub viaductul de la Botanica. Săptămâna trecută, de sub pod au fost evacuate aproape 30 de maşini de deşeuri. Pentru a identifica şi sancţiona persoanele care aruncă gunoiul, s-a decis montarea camerelor de supraveghere.