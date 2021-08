Ion Ceban, despre construcţia Ambasadei SUA pe terenul fostului Stadion Republican: Ar trebui să fie consultaţi cetăţenii

Primarul Chişinăului nu priveşte cu ochi buni decizia unilaterală a Guvernului de a vinde Statelor Unite terenul Stadionului Republican, pentru construcţia unei noi ambasade, fără a ţine cont de părerea cetăţenilor.



„Noi am propus acest stadion să fie dat municipalităţii, să facem consultări publice şi să lăsăm oamenii să decidă ce vor pe acest spaţiu. Poate vor să fie parc, poate centru de cultură, iar dacă vor să fie ambasadă, decizia tot chişinăuenilor să le aparţină. Stadionul Republican este un spaţiu care aparţine poporului. Este proprietate de stat şi este rezonabil ca atunci când decizi ce faci cu acest teren, să consulţi populaţia”, a spus Ion Ceban în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



Edilul spune că a solicitat în repetate rânduri Executivului transmiterea în gestiunea municipalităţii a mai multor proprietăţi din Chişinău care se dărâmă sau stau în paragină de zeci de ani, însă ideile sale ar fi fost respinse de Guvern.



„Eu am rugat Guvernul să transmit în proprietatea muncipalităţii Stadionul Republican, clădirea distrusă a Liceului Republican Real de lângă Centrul Artico – chiar am iniţiat discuţii pentru reabilitarea acestei clădiri şi reconstrucţia Observatorului Astronomic, unic în Europa de Est. Am solicitat transferul în proprietate municipală al Manejului Atletic, al Palatului Feroviarilor, acolo unde am propus să fie un centru de artă contemporană, dar fără nicio finalitate. Când ne întreabă lumea de ce ele nu se repară aceste obiective, e foarte simplu, pentru că nu aparţin municipalităţii”, a mai spus Ceban.



Încă în 2018, Guvernul Filip a aprobat un proiect care prevedea transmiterea terenului cu o suprafaţă de 5 ha a fostului Stadion Republican către Guvernul SUA pentru construcţia sediului unei noi ambasade. Decizia a fost anulată de coaliţia tacită PSRM-Şor din fosta legislatură. Ulterior, abrogarea legii ce autoriza construcţia ambasadei a fost declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională.