Ion Ceban anunţă când ar putea ajunge primele autobuze noi la Chişinău

Primarul afirmă că planurile autorităţilor au fost date peste cap de pandemia de COVD-19, or, în condiţiile în care aceasta nu ar fi existat, mijloacele de transport urmau să ajungă pe străzile Chişinăului în luna iunie, notează IPN.



„Am acceptat cu toată lumea că avem nevoie de procurare a 100 de autobuze. Urmează să fie pregătit caietul de sarcini pentru lansarea licitaţiei în acest sens. Asta ar însemna în mod normal, dacă rapid ne mişcăm, caietul de sarcini care este prezentat Consiliului Municipal să fie acceptat, fără blocaje, pentru că aici există problema, lansată licitaţia publică, aproximativ 45 de zile, după care avem o perioadă anumită pentru concretizare, dacă avem sau nu contestaţie în această privinţă,. Cel mai rapid, dacă toate procedurile sunt respectate, nu avem blocaje, sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie, asta ar însemna o parte de autobuze”, a declarat primarul Ion Ceban în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la postul de televiziune TVR Moldova.



Cât despre cele 18 troleibuze articulate care urmează a fi achiziţionate din Riga, Letonia, primarul precizează că acest lucru încă nu este exact pentru că ar exista mia multe impedimente în acest sens.



„Noi ştim de această ofertă de mai mult de un an de zile, s-au desfăşurat două licitaţii fără succes. Mai există şi lucruri legate de tulburări politice la nivel de municipalitatea din Riga. Este vorba de troleibuze articulate care arată nu mai rău decât ceea ce avem noi astăzi aici şi o unitate de transport costă de la 540 până la aproape 900 de mii de euro. În condiţiile de licitaţie noi participăm la 28000 - 30000 €, preţul de start. Sperăm ca acest preţ să nu crească. Ca să înţelegem, 28000 - 30000 de mii euro un troleibuz, dacă ne va reuşii licitaţia, aceasta nu înseamnă că ne va reuşi. Poate să vină cineva din Ucraina, de exemplu, care poate să ofere un preţ mai mare, iar noi mai mare nu avem”, a adăugat primarul.



Totodată, Ion Ceban precizează că o eventuală majorare a preţului pentru o călătorie în transportul public municipal nu se discută. „Majorarea preţului pentru călătorie nu-l examinăm, dar în mod normal va trebui să ajungem ca să examinam în complexitate acest subiect. Nici nu vreau să mă gândesc că am putea examina ceva pe partea de tarif până la a da oamenilor confortul necesar”, a spus edilul.

