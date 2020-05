Instanţa se va pronunţa vineri cu privire la arestul lui Vlad Plahotniuc

Contactat de IPN, şeful interimar al PCCOCS, Ion Caracuian, a declarat că demersul a fost examinat joi, însă pronunţarea deciziei va avea loc vineri.



„În 18 mai, a fost înaintată învinuirea pe trei capete de acuzare, aşa cum a declarat şi procuorul general în cadrul briefingului de luni. Respectiv, după emiterea ordonanţei de punere sub învinuire, a fost citat domnul Plahotniuc la adresa de domicliu. Nu a dat curs citaţiei. Din informaţiile care sunt prezente în materialele dosarului a rezultat că dumnealui este în afara ţării. De aceea, am considerat că trebuie înaintat un demers în sensul de a aplica măsura sub formă de arestare preventivă”, a menţionat Ion Caracuian.



Şedinţa este programată pentru ora 10.00.



La începutul acestei săptămâni, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunţat că unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc. Cele trei capete de acuzare înaintate lui Vladimir Plahotniuc sunt: crearea unei organizaţii criminale, escrocherie şi spălare de bani, ambele săvârşite în proporţii deosebit de mari. Potrivit procuroului, imediat ce actele de învinuire vor fi traduse în limba engleză, vor fi expediate autorităţilor competente ale Statelor Unite ale Americii, cu solicitarea ca Vlad Plahotniuc să fie extrădat şi tras la răspundere în Republica Moldova.

https://www.ipn.md/ro/instanta-se-va-pronunta-vineri-cu-privire-la-arestul-7967_1073689.html