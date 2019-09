Imnul şi tricolorul, interzise la două şcoli cu predare în română din Transnistria

„Problemele similare apărute la celelalte şcoli au fost mediatizate intens în ultimii ani, de aceea autorităţile separatiste nu au îndrăznit să mai intervină. Nu exclud că au fost ţinute sub observaţie, dar probleme nu au apărut. Problemele au apărut la gimnaziile din Corjova şi Rochi, ambele mai puţin vizibile în spaţiul public”, a declarat Alexandru Postică.



Directorul de programe la Promo-LEX a menţionat că organizaţia din care face parte a ţinut legătura nemijlocit cu conducătorii instituţiilor de învăţământ cu predare în limba română, aflate în stânga Nistrului, pentru a monitoriza situaţia acestora în raport cu autorităţile separatiste de la Tiraspol. Autorităţile Republicii Moldova au fost înştiinţate despre situaţia de la cele două gimnazii, pentru a o aduce în discuţie la următoarea şedinţă a formatului 5+2.



Svetlana Krasheninnikova, directoarea Gimnaziului din Corjova, a declarat pentru IPN că, în ciuda interdicţiei, imnul de stat al Republicii Moldova a fost intonat de elevii prezenţi la careul de început de an şcolar. „Elevii au ţinut în mână steguleţe ale Republicii Moldova”, a menţionat directoarea. Svetlana Krasheninnikova a mai spus că îşi doreşte o ameliorare a situaţiei, pentru ca şi şcoala pe care o conduce să poată sărbători începutul şi sfârşitul anului şcolar la fel ca în toată Republica Moldova.



Situaţia asemănătoare de la Gimnaziul Roghi a fost confirmată pentru IPN de către directoarea instituţiei, Marina Tîrbu. „Înainte de începerea noului an şcolar, un reprezentant al separatiştilor a venit şi a avertizat ca imnul şi drapelul Republicii Moldova să nu apară la festivităţi. În caz contrar, am fost ameninţaţi că toată festivitatea va fi stopată”, a spus Mariana Tîrbu.



Directoarea Gimnaziului Roghi a precizat că elevii au intonat imnul de stat acompaniaţi de un acordeon şi la piept aveau cocarde tricolore. „Doresc ca pe viitor să fie linişte şi pace, iar copiii să poată învăţa în mod normal”, a declarat Mariana Tîrbu.

