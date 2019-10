Igor Munteanu: Nu am găsit confirmare că „Avia Invest” ar fi investit bani proprii în Aeroportul Chişinău

Potrivit lui, de la început ex-primarul oraşului Orhei Ilan Şor, dat în căutare internaţională după instalarea noii guvernări, nu figura în niciun act care era semnat în numele companiei „Avia Invest”. Schimbările în statutul „Avia Invest” au apărut peste un an, în 2014. În aceeaşi perioadă, grupul de companii controlat de grupul Şor a scos primii bani din „Avia Invest”, care începuse să genereze anumite profituri.



„Legătura dintre Şor şi „Avia Invest” este complexă pentru că nu au fost investiţi bani, ci, din contra, grupul Şor a scos bani din „Avia Invest”, care începuse să genereze anumite profituri, pentru propriile lor nevoi. Această concesionare a fost o adevărată „găină cu ouă de aur” pentru companiile gestionate de Şor. Numai taxa aeroportuară în sumă de 9 euro, înmulţită la 2,8 milioane de pasageri aducea aproximativ 20 de milioane de euro, iar celelalte taxe care sunt legate de serviciile oferite avioanelor care intrau în aeroport ajungeau la circa 81 de milioane de euro într-un singur an. O sumă uriaşă care acoperă, practic, de două ori responsabilitatea acestei companii concesionare faţă de Aeroport”, a declarat deputatul.



Igor Munteanu spune că în anul 2015, şeful de atunci al Centrului Naţional Anticorupţie Viorel Chetraru a cerut autorităţilor să suspende contractul de concesionare pentru că erau foarte multe ilegalităţi comise de către „Avia Invest”. „Nu s-a acordat atenţie acestui raport. Republica Moldova intrase într-un an al crizelor puternice, după frauda bancară. Aeroportul rămăsese cumva la periferia atenţiei publice şi nimeni nu avea în radarul atenţiilor vicierea procedurilor care s-au făcut iniţial la concesionare”, a afirmat Igor Munteanu.



Deputatul spune că primordial acum este rezilierea contractului de concesionare a Aeroportului şi tragerea la răspundere a celor care au viciat procesul.



Săptămâna trecută, după audierea raportului Comisiei de anchetă pentru evaluarea modului de pregătire şi desfăşurare a concesionării Aeroportului Internaţional Chişinău, Parlamentul a cerut Guvernului să lanseze procedura de anulare a concesiunii Aeroportului de către o instanţă de judecată competentă din Moldova. Aeroportul Internaţional Chişinău a fost concesionat pentru o perioadă de 49 de ani în toamna anului 2013, de către firma Avia Invest.