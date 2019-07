Igor Dodon vrea deschiderea unui consulat la Sankt Petersburg

Şeful statului a declarat, astăzi, în cadrul emisiunii „Loc de dialog”, la Radio Moldova, că în Federaţia Rusă Moldova are doar ambasada de la Moscova, dar nu are niciun consulat, pe când în Italia sunt câteva consulate, transmite IPN.



Potrivit lui Igor Dodon, deschiderea unui consulat în Sankt Petersburg este acum pe agenda discuţiilor.



Despre deschiderea ambasadelor în India, Argentina, Ghana şi Irlanda, anunţate de către Guvernul Filip, şeful statului a declarat că este nevoie de o reevaluare a intereselor Republicii Moldova



Potrivit preşedintelui, Republica Moldova ar avea nevoie de o ambasadă în India, pentru că este o ţară importantă, nu doar în regiune, dar şi la nivel mondial. De asemenea în Africa, unde la fel Moldova nu are nicio reprezentanţă.



Igor Dodon a afirmat că acum are loc o evaluare a tuturor ambasadorilor aflaţi în misiune, pentru a vedea cine dintre diplomaţii moldoveni trebuie retraşi pentru că, în ultimii ani, au făcut politică, au promovat agenda PDM, în loc să promoveze interesele ţării.

