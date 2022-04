Guvernul Republicii Moldova creşte cheltuielile publice

„Este o decizie dictată de schimbările dramatice care au loc în lume şi în regiune şi care influenţează puternic ţara noastră. Ele ne obligă să facem modificări la bugetul planificat. Economia naţională este afectată de războiul din Ucraina, preţurile globale la resursele energetice şi produse cresc, iar agenţii economici se confruntă cu o presiune enormă să păstreze pieţele, furnizorii, costurile şi locurile de muncă. Trecem prin vremuri extraordinare, care cer decizii extraordinare”, a declarat premierul într-o conferinţă de presă.



Cresc cu 2,45 miliarde de lei cheltuielile în domeniul protecţiei sociale. Banii sunt destinaţi pentru indexarea şi majorarea pensiilor şi a prestaţiilor sociale, de care cetăţenii beneficiază din 1 aprilie. „Vă reamintesc că în acest an am crescut Fondul de pensionare cu circa 30%, am crescut şi alte cheltuieli sociale. Am alocat cu 111,8 milioane de lei mai mult pentru alimentarea copiilor în instituţiile educaţionale. Cu 65 de milioane de lei am crescut finanţarea serviciului asistenţă personală pentru persoanele cu dizabilităţi. Noul proiect prevede, de asemenea, creşterea alocaţiilor pentru plata resurselor termoenergetice pentru instituţiile bugetare şi cele medicale publice. Este vorba de o suplimentare cu aproximativ un miliard de lei”, a precizat şefa executivului.



700 de milioane de lei vor fi direcţionaţi pentru programele de susţinere a mediului de afaceri şi agricultură. De exemplu, Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural va fi suplinit cu 250 de milioane de lei pentru asigurarea accesului la finanţare a antreprenorilor în agricultură şi compensarea parţială a accizelor la motorină. Încă 200 de milioane de lei sunt pentru finanţarea programelor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv pentru susţinerea programelor de internaţionalizare şi accesarea noilor pieţe de desfacere.



De asemenea, s-a decis majorarea cu circa 250 de milioane de lei a cheltuielilor pentru eficienţa energetică. Încă 50 de milioane de lei vor fi alocaţi pentru a susţine transportatorii. „Pentru ca să nu avem doar cheltuieli curente şi să asigurăm creşterea economică pe viitor, vom majora şi alocaţiile pentru cheltuieli şi investiţii capitale, inclusiv pentru reabilitarea drumurilor. Cheltuielile capitale vor creşte cu 1,1 miliarde de lei sau cu 16,8%”, a notat premierul.



Guvernul încearcă să se împrumute mai puţin pe piaţa internă şi face uz de o creditare mai ieftină din contul granturilor şi a împrumuturilor externe. Natalia Gavriliţa a oferit un drept exemplu împrumutul acordat de către Guvernul Poloniei la o rată de dobândă de 0,01%. Termenul de rambursare este de peste 20 de ani. „Asemenea finanţări ne permit să scădem finanţarea internă mai scumpă”, a notat premierul.