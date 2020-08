Gazoductul Iaşi-Ungheni-Chişinău va fi inaugurat de Ziua Independenţei

„După cum cu toţii ştim, 27 august este Ziua naţională a Republicii Moldova, Ziua Independenţei. Şi vreau să vă spun că în acest an avem un motiv suplimentar de bucurie, pentru că în acest, în preajma sărbătorii Independenţei Republicii Moldova, a fost dat în exploatare un obiectiv al infrastructurii energetice al ţării, care va consolida foarte mult independenţa statului nostru. Şi este vorba despre gazoductul Iaşi-Ungheni-Chişinău”, a declarat Ion Chicu în debutul şedinţei Guvernului.



Potrivit premierului, este un proiect care are obiectiv principal să sporească securitatea energetică a Republicii Moldova. „Cu această ocazie, vreau să aduc mulţumiri României, Guvernului României, poporului României pentru suportul masiv pe care l-am avut în implementarea acestui proiect”, a notat şeful executivului.



Premierul a menţionat că gazoductul Iaşi-Ungheni-Chişinău înseamnă mai multă securitate energetică pentru Republica Moldova, o alternativă reală pentru aprovizionarea cu gaze naturale a ţării în diferite circumstanţe. „Din păcate, în ultimii 10-15 ani au fost situaţii în care situaţia energetică, şi în cazul de faţă vorbim de asigurarea cu gaze naturale, a fost sub mare risc. De aceea, acest gazoduct poate servi pe viitor ca o soluţie în situaţii dificile, când traseele tradiţionale de aprovizionare cu gaze naturale întâmpină probleme”, a mai spus prim-ministrul.



Interconectarea Republicii Moldova cu sistemul de gaze naturale din România este o prioritate pe agenda de securitate energetică a ţării. Diversificarea căilor de acces cu surse alternative de resurse energetice va avea un impact pozitiv direct asupra populaţiei prin creşterea securităţii energetice a ţării şi asigurarea accesului la pieţele libere şi concurenţiale de gaze naturale.



Gazoductul Ungheni-Chişinău a presupus construcţia unei conducte de transport de gaze naturale în lungime de 120 km cu trei staţii de predare a gazelor naturale, una în Ungheni şi două în Chişinău, dar şi dotarea centrului de dispecerat şi dirijare de la Ghidighici. Reţeaua de transport de gaze naturale pe ruta Ungheni-Chişinău reprezintă cea de-a doua etapă a proiectului de interconectare Iaşi-Ungheni-Chişinău. Prima etapă, construcţia gazoductului Iaşi-Ungheni, a fost finalizată în iulie 2014.