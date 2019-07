Foşti şi actuali magistraţi din Republica Moldova declară că li s-a cerut să adopte hotărâri ilegale

Aceştia au declarat, în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8, că ar fi primit indicaţii legate de anumite dosare pe care au refuzat să le execute şi acest lucru a atras presiuni şi intimidări asupra lor.



Ludmila Ouş spune că a depus cerere de demisie din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău pentru că nu a mai putut rezista la presiunile la care a fost supusă în ultimii trei ani de activitate. Fosta judecătoare spune că presiunile şi intimidările din partea preşedintelui Curţii de Apel Chişinău au început să se înteţească atunci când magistrata a devenit membru al completului de judecată în dosarul care îl vizează pe fostul premier Vlad Filat.



„La momentul când am început să examinăm dosarul Filat şi a văzut că eu nu prea sunt de acord cu cerinţele care erau din partea administraţiei, ulterior, pe mine nu mă mai invita deja cu indicaţii, dar s-au început nişte presiuni şi intimidări până am ajuns după o şedinţă, de pe data de 2 noiembrie 2016, când am fost invitată în birou la el (n.r. Ion Pleşca) şi întrebată dacă nu-mi dau seama ce fac”, spune fosta magistrată.



Ludmila Ouş spune că dosarul deschis ulterior pe numele ei este unul fabricat la comanda preşedintelui Curţii de Apel Chişinău, Ion Pleşca, procurorului anticorupţie Adriana Beţişor şi fostului procuror general Eduard Harunjen.



Judecătorul Mihai Morguleţ, la fel, susţine că a fost supus presiunilor după ce a refuzat să emită acte pe care le numeşte ilegale. Magistratul nu a menţionat despre ce acte este vorba, dar a spus că despre acestea a scris în nota informativă pe care a transmis-o Consiliului Superior al Magistraturii şi după examinarea căreia a fost demisă conducerea Judecătoriei Centru şi a fost înlăturat temporar din funcţie preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Ion Druţă.



Fosta magistrată Domnica Manole, care a fost exclusă din sistemul judecătoresc după ce a anulat decizia Comisiei Electorale Centrale care interzicea organizarea unui referendum solicitat de Platforma DA, spune că situaţia în care s-a pomenit ea, dar şi alţi judecători este folosită drept sperietoare pentru ceilalţi magistraţi din sistem. „Le-a fost interzis judecătorilor să discute cu mine, să vorbească la telefon, pe stradă”, a spus Domnica Manole.



Potrivit ei, judecătorii din Republica Moldova nu au unde să-şi caute dreptatea, deoarece „Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a transformat într-un organ de presiune asupra judecătorilor. În plus, inspecţia judiciară este subordonată CSM-ului, Colegiul de evaluare este subordonat CSM-ului, Colegiul disciplinar – tot în subordinea CSM este”.



Autorii emisiunii au anunţat că este planificată participarea şi a altor judecători cu dezvăluiri privind situaţia creată în sistemul de justiţie. De asemenea, au fost invitaţi pentru emisiunile viitoare şi factorii de decizie despre care s-a afirmat că ar fi fost autori şi participanţi ai unui mecanism ilegal creat cu scopul de a exercitat presiuni şi ar fi îngrădit independenţa judecătorilor, în interesele exponenţilor fostei guvernări.

