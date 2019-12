Expert: Moldova este singura ţară care lipseşte de la negocierile privind livrarea gazului rusesc prin Ucraina

În opinia lui, singura ţară care este vizată direct de acest subiect, dar lipseşte de la masa de negocieri este Republica Moldova.



Victor Parlicov este convins că contractul de livrare a gazului dintre Federaţia Rusă şi Ucraina va fi prelungit. În opinia lui, asemenea situaţii, când cele două părţi nu aveau o înţelegere timp îndelungat pe acest subiect, au mai avut loc. „Despre ce este discuţia acum între părţi? De fapt, toată lumea este conştientă că nu poate să nu existe un acord de tranzit dintre Rusia şi Ucraina pentru că „Gazprom” nu poate să ofere volume suficiente Europei evitând Ucraina, iar Ucraina are nevoie de acest tranzit”, a completat expertul.



Totodată, expertul menţionează că Republica Moldova este singura ţară din această ecuaţie care nu este prezentă la masa de negocieri, dar va avea de suferit consecinţele acestui acord. „Eu cred că acesta este un eşec tactic al Republicii Moldova că noi nu ne-am impus ca participanţi la această masă de negocieri. Subiectul alimentării Republicii Moldova cu gaze este ridicat la acele negocieri şi noi suntem, practic, utilizaţi de celelalte părţi, fără a avea chiar noi o voce la masa de negocieri”, a menţionat Victor Parlicov.



Expertul economic Veaceslav Ioniţă este de părere că Republica Moldova nu a rezolvat problema energetică sub nicio formă, iar piaţa nu a fost liberalizată. Potrivit lui, Moldova nu are definită o perspectivă de viitor în ceea ce priveşte sectorul energetic. „Ideea era că noi vom construi o conductă pentru a efectua livrare de gaz revers, din sud spre România, atunci când ne vor ajuta Federaţiei Ruse. Noi cu România nu-l facem şi întrebarea este de ce companiile româneşti să construiască un gazoduct spre Republica Moldova când ele nu au un contract cu Republica Moldova privind livrarea gazului. (...) Şi eu nu-mi imaginez de ce partea română să investească vreo 300 de milioane de euro într-un gazoduct care nu are garantate livrări”, a afirmat expertul.



Contractul privind tranzitarea gazului rusesc prin teritoriul Ucrainei expiră pe 31 decembrie.