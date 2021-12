Expert: Frica de vaccin este alimentată de necunoaştere şi de fake-news-uri

Potrivit medicilor, necesitatea vaccinării cu trei doze este explicată prin numărul de anticorpi oferiţi de vaccin, suficienţi doar pentru o protecţie de jumătate de an.



Potrivit datelor oficiale, rata naţională de vaccinare împotriva COVID-19 cu o doză este de aproape 30%, iar cu schemă completă – de peste 28%. Specialiştii în domeniul sănătăţii spun că numărul redus de cetăţeni ai Republicii Moldova care acceptă să se vaccineze este determinat de teoriile conspiraţioniste promovate cu succes în rândul moldovenilor care nu au acces la surse veridice de informare.



„Era clar că dacă nu ne vaccinăm repede, vor apărea tulpini noi. S-a ştiut de la început că oamenii vor fi protejaţi sau prin vaccin, sau prin boală. Noi am ales să trecem prin boală. Asta a fost alegerea oamenilor. Indiferent prin ce metodă ai obţinut protecţia, ea se diminuează, de asta sau faci booster, sau mai treci o dată prin boală. Este o alegere umană. Frica de vaccin este alimentată de mai multe surse, e vorba de necunoaştere, acces la informaţie incorectă. Un fenomen în această pandemie este războiul informaţional care se duce, iar noi nu am avut suficiente resurse ca să combatem toate falsurile apărute. Au fost foarte multe falsuri care au rătăcit nu doar oameni simpli, ci şi personalităţi din lumea medicală care au lansat nişte puncte de vedere proprii ce au fost luate drept adevăruri absolute”, a spus Ala Tocarciuc în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Medicii explică necesitatea vaccinării cu mai multe doze prin faptul că imunizarea nu oferă o protecţie nelimitată împotriva bolii. Potrivit lor, introducerea obligativităţii testului PCR la trecerea frontierei de stat este justificată, în condiţiile unui număr de infectări în creştere.



„Iniţial, mesajul autorităţilor era că dacă oamenii se vaccinează, îşi vor recăpăta libertatea. Problema acestui virus constă în imunitatea pe care ţi-o oferă, atât dacă te îmbolnăveşti şi obţii imunitate pe cale naturală, cât şi dacă te vaccinezi, anticorpii care se formează sunt suficienţi pentru aproximativ 6 luni. Atunci când s-a decis imunizarea cu prima doză, autorităţile credeam că în 6 luni vom ajunge la imunizarea colectivă de 70%, nu s-a reuşit. S-a introdus a doua doză, ulterior doza booster. Întrucât a crescut considerabil numărul cazurilor în Europa, se impune şi obligativitatea deţinerii testului PCR. Cred că ar trebui folosite mai mult şi testele rapide, care sunt destul de veridice, în comparaţie cu primele teste care au apărut. Şi poate ar trebui exclus testul PCR, care este destul de costisitor şi durează să obţii rezultatul. În unele locuri deja am putea implementa testarea rapidă, care este cu mult mai accesibilă”, a spus medicul Mihai Stratulat.



Potrivit datelor Ministerului Sănătăţii, cea mai înaltă rată de vaccinare cu schema completă se atestă în municipiul Chişinău – 42%. Cea mai redusă acoperire vaccinală se atestă în UTA Găgăuzia – 17%, Sîngerei şi Leova – 19%. Pentru obţinerea unei imunităţi colective, rata de imunizare la nivel naţional trebuie să fie de cel puţin 70%.