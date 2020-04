Ex-directorul Spitalului Clinic Republican: Numărul medicilor infectaţi cu COVID este mai mare decât cel prezentat de autorităţi

„După experienţa ţărilor care au început lupta cu COVID-ul înaintea noastră, trendul va fi pozitiv încă mult timp. Ce am în vedere „mult timp”? Încă două-trei săptămâni, poate şi o lună trendul va fi în creştere”, a declarat fostul director al Spitalului Clinic Republican Anatol Ciubotaru în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la postul de televiziune TVR Moldova.



Un element care este crucial, în opinia medicului, se referă la informaţiile pe care le deţin medicii despre potenţialii purtători e COVID-19.



„Totul depinde de măsurile care vor fi luate şi care se întreprinde de autorităţi. Este extrem de important să nu pierdem niciun minut în această luptă, să nu ne relaxăm. Este important ca toate informaţiile să fie cât mai veridice, cât mai clare. Aceasta ne-ar permite să reacţionăm adecvat în orice situaţie. Este un imperativ în această luptă ca fiecare pacient să fie luat la evidenţă clară pentru a fi luate măsurile necesare la timp”, a menţionat medicul.



Cât despre informaţiile vehiculate, potrivit cărora autorităţile publice centrale ar ascunde cifra adevărată a medicilor infectaţi cu COVID-19, Anatol Ciubotaru nu exclude acest lucru şi vine cu un calcul propriu.



„Eu nu cred că se fac intenţionat careva tăinuiri, dar probabil, uşoare jonglări se fac, mă refer la îmbolnăviri în rândul medicilor. Directorul ANSP a anunţat că numărul îmbolnăvirilor în rândul medicilor este de doar 3%, or, nu este aşa. A fost luat numărul de medici îmbolnăviţi la numărul total de pacienţi înregistraţi, dar ar fi corectă să fie raportat numărul medicilor îmbolnăviţi la medicii testaţi şi vom ajunge la cifra de 15%”, a precizat invitatul emisiunii.



Totuşi, Anatol Ciubotaru consideră că autorităţile şi medicii au aplicat măsurile corecte în lupta cu COVID-19.



„Dacă vom respecta izolarea cât mai strictă, răspândirea va fi mai lentă, fiind răspândirea mai lentă, vom avea timp să gestionăm situaţia cu cei infectaţi”, a afirmat fostul director al Spitalului Clinic Republican.