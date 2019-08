Eliberarea unui buletin de identitate nou va costa mai scump, dacă acesta a fost pierdut sau furat

„Fişa tehnologică la serviciul de eliberare a buletinului de identitate în locul celui pierdut sau furat conţine mai multe acţiuni decât în cazul eliberării buletinului de identitate pe alte motive. Deci, şi cheltuielile la eliberarea buletinului de identitate în primul caz sunt mai mari”, se menţionează în răspunsul Agenţiei Servicii Publice.



Un tarif nediferenţiat, de 130 de lei, se păstrează doar în cazul eliberării actului în 30 de zile. „Pentru termenul de bază de 30 zile a fost stabilit un tarif subestimat, care este mai mic decât cheltuielile reale suportate de către instituţie la prestarea acestui serviciu. În cazul altor termene de prestare, mai reduse, tarifele au fost calculate în baza fişelor tehnologice şi a cheltuielilor reale”, precizează ASP.



Diferenţele de tarif, în funcţie de termenul de eliberare a buletinului, sunt următoarele: 15 zile – 200 de lei vs. 300 de lei (buletin furat sau pierdut); 5 zile – 390 de lei vs. 590 de lei; 24 de ore – 520 de lei vs. 780 de lei. Eliberarea buletinului la data adresării costă 650 de lei vs. 980 de lei (buletin furat sau pierdut).



Agenţiei Servicii Publice menţionează că lucrează asupra proiectului noului Nomenclator al serviciilor prestate şi tarifelor acestora, urmând recalculate toate tarifele.

