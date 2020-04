Delegaţia din R. Moldova care va merge după focul haric nu va fi plasată în carantină la întoarcere

Potrivit şefului statului, conform procedurilor stabilite de către statul israelian, persoanele care merg în acest an după focul haric nu vor ieşi din avion. „Toate delegaţiile, din toate ţările, care vor veni după focul haric rămân în avion şi reprezentantul ambasadei se duce, ia focul şi-l aduce la avion. Persoanele respective doar iau focul şi decolează deodată. Riscuri de carantină eu aici nu le văd, dar vom lua măsuri sporite în acest sens”, a spus Igor Dodon.



Joi, preşedintele a menţionat, într-o postare pe Facebook, că focul haric va fi adus şi în acest an în Republica Moldova. Chiar dacă acum o săptămână Mitropolia Moldovei afirma contrariul. De acest lucru se vor ocupa „mai mulţi creştini cu posibilităţi”, care şi-au unit eforturile pentru ca focul haric să ajungă în ţară pentru al 18-lea an consecutiv.