BNM salută deschiderea Victoriabank de a conlucra cu organele de anchetă

„BC „Victoriabank” SA este parte a procesului amplu de reforme desfăşurat în ultimii ani în sectorul bancar, prin care şi-a îmbunătăţit activitatea la mai multe capitole strategice: transparentizarea acţionariatului, guvernanţa corporativă, conformarea normelor prudenţiale, gestionarea riscurilor etc. Această evoluţie a fost un semnal important pentru investitori cu renume internaţional, între care „Banca Transilvania” SA, fapt apreciat şi susţinut de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova”, se menţionează într-un comunicat de presă al BNM.



Potrivit Băncii Naţionale, în ultima perioadă, „Victoriabank” a înregistrat o dinamică pozitivă de modernizare şi aliniere la standardele internaţionale. BNM mai precizează că, în calitate de autoritate de supraveghere bancară, monitorizează situaţia din sectorul bancar al Republicii Moldova.



Procuratura Generală a anunţat că au fost puse sub sechestru bunuri în valoare 1,9 miliarde de lei ale băncii comerciale, figurantă în dosarul ce vizează frauda bancară. Potrivit PG, prin această acţiune se urmăreşte scopul „reparării prejudiciului cauzat prin comiterea infracţiunilor de spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat şi abuz de serviciu, cu eventuala confiscare specială a acestora, în folosul statului”.



Victoriabank a emis un comunicat de presă în care menţionează că „este surprinsă de includerea sa în acest caz, care vizează evenimente petrecute în sistemul bancar din Republica Moldova cu şase ani în urmă, după o perioadă atât de lungă de la derularea faptelor”. De asemenea, banca este suprinsă de faptul că informaţiile legate de situaţie circulă în spaţiul public fără ca banca să fi fost informată. „În opinia noastră, Victoriabank, în forma sa actuală şi după transformarea începută în 2018, nu are legătură cu cauza cercetată de autorităţi. Pentru a demonstra acest lucru, Victoriabank colaborează cu autorităţile şi aşteaptă etapele următoare ale procesului”, se spune în comunicatul băncii.