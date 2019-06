Avocaţii solicită instituirea unor garanţii profesionale

Avocatul Dumitru Buliga spune că apărătorii solicită să fie prevăzută de Codul Penal fapta de imixtiune în activitatea avocatului. Se cere ca aceasta să fie pedepsită, în funcţie de gravitate, de la amendă, muncă neremunerată în folosul comunităţii, până la 15 ani de închisoare. Avocatul afirmă că legea cu privire la avocatură aprobată în 2002 prevede că insultarea, calomnierea, ameninţările şi actele de violenţă la adresa avocatului în timpul exercitării funcţiei, se pedepsesc. La fel, şi Constituţia spune că amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea se pedepseşte. Însă, Codul Penal nu este ajustat la normele prevăzute de Constituţie şi de legea cu privire la avocatură.



Astfel, spune Dumitru Buliga, instituirea răspunderii penale urmăreşte ca acele deficienţe, omisiuni legislative, să fie acoperite prin norme juridice speciale. „Instituţiile statului furnizează informaţii procurorului, organelor de urmărire penală şi instanţei de judecată, despre avocaţi nu se spune nimic. Se încalcă principiul echităţii în proces. Procurorul poate, avocatul nu poate”, a spus avocatul.



Potrivit preşedintelui Uniunii Avocaţilor, Emanoil Ploşniţă, avocaţii nu-şi doresc avantaje sau o situaţie profesională confortabilă, ci un cadru legislativ şi normativ care le-ar asigura o imunitate profesională. Emanoil Ploşniţă susţine că acest lucru ar asigura dreptul la un proces echitabil al cetăţenilor care ajung să intre în contact cu justiţia. Totodată, va asigura egalitatea instrumentelor utilizate în proces. „Se va asigura o bună înfăptuire a justiţiei din Republica Moldova”, a spus Emanoil Ploşniţă.



Avocata Doina Ioana Străisteanu, al cărei automobil a fost incendiat în noaptea de 30 spre 31 mai, a spus că neprotejarea avocaţilor afectează cetăţenii ţării. Avocata susţine că fiecare persoană care are o problemă cu legea căută avocat şi nu îl vor pe oricare, vor unul care are curaj, care să ştie să argumenteze pentru a-i apăra. „Dacă această mână de avocaţi vor fi sub atac şi sub ameninţări, noi, într-o bună zi, vom decide să nu mai prestăm servicii şi să mai oferim protecţie. Nu cred că o astfel de situaţie este în interesul societăţii”, a menţionat avocata.



Potrivit lui Dorin Popescu, decan al Baroului de avocaţi din Chişinău, tot mai multe situaţii neplăcute, cu implicarea avocaţilor, sunt înregistrate în ultima perioadă, iar acestea arată că apărătorii nu sunt suficient de protejaţi în exercitarea profesiei lor. „Noi ne simţim vulnerabili şi considerăm că nu suntem apăraţi, nu ni se oferă garanţiile prevăzute de lege şi de Constituţie”, a spus Dorin Popescu.



Iurie Mărgineanu, membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor, a menţionat că dacă statul nu va reacţiona, aceasta poate fi calificat drept o provocare.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: