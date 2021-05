Avocat: Plăţile percepute de Termoelectrica de la consumatorii cu încălzire autonomă sunt ilegale

Potrivit lui, energia termică – proprietate a SA „Termoelectrica” – fără acordul consumatorului cu încălzire autonomă, trece prin apartamentul acestuia şi se vinde celorlalte persoane. Acest fapt are loc fără ca să se impună anumite condiţii financiare reciproc avantajoase pentru consumator şi „Termoelectrica” în acest sens, iar câştigul din activitatea de întreprinzător fiind extins doar peste interesele furnizorului.



Într-o conferinţă de presă la IPN, Nicolae Marian a declarat că, potrivit prevederilor legale, între consumator şi furnizor trebuie să existe un contract, care actualmente lipseşte. „Odată ce nu avem un asemenea contract, decade posibilitatea „Termoelectrica” de a încasa în general pe de o parte plăţile pentru furnizarea energiei termice. Însă, pe de altă parte, avem Legea cu privire la locuinţe, care ne spune că în cazul furnizării unor servicii care nu sunt contorizate individual, contorizarea se face de către cooperativa sau asociaţia de co-proprietari în condominiu, care, la rândul său, distribuie cantitatea de beneficii utilizate de către fiecare consumator în parte”, explică doctorul în drept.



Potrivit lui, „Termoelectrica” îşi motivează încasarea plăţilor pentru tranzitul ţevilor de energie termică care trece prin apartamentele debranşate de la sistemul centralizat prin faptul că sunt suportate o serie de pierderi, pe care urmează să le achite consumatorul, inclusiv cel cu încălzire autonomă. Or, legea spune clar că tarifele şi componentele tarifelor pentru energia termică nu includ şi nu iau în calcul pierderile supranormative de energie termică, precum şi alte consumuri sau cheltuieli nejustificate. „Aceasta ar însemna că toate pierderile supranormative de energie termică urmează să fie achitate şi suportate nemijlocit de furnizor”, a notat Nicolae Marian.



„O altă întrebare cheie este – de ce „Termoelectrica”, desfăşurând activitatea sa de întreprinzător, urmează să agonisească venituri prin prisma casei mele, făcând afacere pe apartamentul care îmi aparţine, însă eu nu am dreptul să beneficiez de anumite oportunităţi sau înlesniri de la „Termoelectrica” nemijlocit?”, se întreabă apărătorul.

Avocatul a menţionat că persoanele, care nu sunt de acord cu încasarea plăţilor pentru tranzitul energiei termice prin ţevile aflate în apartamentele debranşate de la sistemul de încălzire centralizat, sunt îndemnate să se alăture în cadrul unei cauze aflate pe rolul Curţii de Apel Chişinău. Cauza a ajuns pe rol, după ce a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate a hotărârii Guvernului prin prisma căreia se întemeiază de drept cerinţele SA „Termoelectrica” privind încasarea acestor sume băneşti. Curtea Constituţională, când a examinat excepţia de neconstituţionalitate, a dispus sistarea examinării controlului constituţionalităţii, motivând prin faptul că este vorba despre exercitarea controlului asupra unui regulament, care vine în aplicare a legii şi acest exerciţiu urmează să fie efectuat de către instanţa de contencios administrativ. Potrivit lui, consumatorii afectaţi trebuie să formuleze o cerere de co-participare procesuală în cadrul dosarului civil cu numărul 3-145/20.



Profesorul Alexandru Arsene, doctor habilitat în drept constituţional, a declarat că prevederile constituţionale garantează dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia. Or, în situaţia în care o instituţie a statului atentează la această proprietate, persoana este în drept să apeleze la instanţa de judecată, pentru că aceasta este o cale democratică pentru restabilirea drepturilor. „Există aceste prevederi şi mecanismul pe care l-aţi pus în mişcare este argumentat. Sperăm, cu eforturi comune, în baza legii şi a Constituţiei ca lege supremă a poporului, vom reuşi să soluţionăm această problemă”, a mai spus Alexandru Arsene.