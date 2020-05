Alexandr Stoianoglo, despre relaţia sa cu Igor Dodon, arestarea unor procurori şi dosare fabricate

„În prezent, în raport cu procurorii există câteva dosare penale. Avem procurori care se află sub arest pentru că ceea ce au făcut aceşti procurori nu are logică, au fost întrecute orice limite. Imaginaţi-vă că procurorul, împreună cu un grup de persoane, au preluat bunurile unei persoane în valoare de 1,8 milioane de euro. Persoana în cauză se află în închisoare pentru o încălcare minoră, pentru faptul că ar fi cumpărat o maşină la un preţ diferit. Persoanei i-a fost adus notarul în închisoare şi acesta şi-a trecut bunurile pe numele altor persoane. Persoana era transportată la bancă pentru a transfera bani pe conturile unor companii offshore. Iată aşa o procuratură am avut”, a declarant Alexandr Stoianoglo în cadrul emisiuni „O nas” de la postul de televiziune Jurnal TV.



Alexandr Stoianoglo afirmă că odată ce a preluat funcţia respectivă nu au mai existat cazuri de întocmire ilegală a unor dosare penale. „Eu mi-am luat o responsabilitate, în primul rând, în faţa colegilor mei. Îmi doresc că procurorii să prindă curaj, eu cred în structurile procuraturii. Chiar dacă avem foarte multe probleme în sistem, procuratura are un potenţial de cadre foarte mare. Există foarte mulţi oameni cu calităţi profesionale foarte bune. În ultimul timp, i-am îndemnat pe colegi să se mândrească cu profesia pe care o au şi să meargă cu capul ridicat. Eu am promis şi promit că nu vor exista dosare intentate la comandă. Aşa cum nu au existat nici în ultima jumătate de an, nu vor exista nici în viitor”, a declarat el.



Alexandr Stoianoglo a atins şi anumite subiecte care sunt abordate masiv în spaţiul public. De exemplu, procurorul general spune că dosarul pe marginea coruperii celor 14 deputaţi comunişti care au plecat la Partidul Democrat acum câţiva ani a fost închis din cauza lipsei unor dovezi solide. „Noi am interogat unii deputaţi, am încercat să adunăm unele dovezi, însă posibilităţile noastre în acest plan sunt limitate. Astfel de dovezi pot fi fixate doar în momentul în care sunt transmişi banii. Dacă vom reieşi doar din declaraţiile unor politicieni care au caracter politic nu cred că vom putea demonstra adevărul. În baza acestui principiu, oricare al doilea deputat îşi poate acuza oponentul politic că fost cumpărat şi în baza acestor dovezi nu putem pune omul sub acuzare”, a spus Alexandr Stoianoglo.



Referitor la imaginile video prezentate de către deputatul Iurie Reniţă în care Igor Dodon primeşte de la fostul lider PDM o pungă în care ar fi bani, şeful procuraturii generale precizează că un procuror a fost însărcinat pentru a studia cazul. Totodată, vor fi realizate expertize pentru a demonstra veridicitatea imaginelor video. „Dar să realizezi toată învinuirea doar în baza acestui video este ireal. Pentru mai multe dovezi, avem nevoie să audiem inclusiv participanţii la acea acţiune”, a spus el.



Nici momentul uzurpării puterii în stat care, în opinia unor deputaţi, ar fi avut loc în iunie 2019 nu va fi uşor de investigat. Alexandr Stoianoglo declară că nu au existat astfel de precedente în Moldova, circumstanţă care îngreunează activitatea procurorilor.



Întrebat despre relaţia sa cu preşedintele Igor Dodon, şeful PG susţine că nu vrea să vorbească despre aceasta, pentru că s-ar îndreptăţi pentru un lucru care de fapt nu există. „Nimeni nu vede că intervenţia preşedintelui la numirea procurorului general este doar o formalitate. Şeful statului a semnat decizia emisă de Consiliul Superior al Procurorilor. Încrederea mi-a fost oferită de procurori, iar sarcina mea este să îndreptăţesc această încredere. Când am văzut că legislaţia s-a schimbat în aşa fel încât procuror general putea deveni orice om din stradă, am considerat că e de datoria mea să particip la acest concurs. Nu am vreo obligaţie în faţa niciunei structuri politice şi nici nu voi avea”.



În cazul dosarului intentat pe numele fostului deputat democrat Constantin Ţuţu, procurorul general precizează că acesta a fost deja trimis în instanţa de judecată, învinuirea fiind legată de cazul unui omor la Orhei. Totodată, Alexandr Stoianoglo spune că Ţuţu a fost trimis în izolare în momentul reţinerii pentru că prezenta semne de îmbolnăvire cu COVID-19.

