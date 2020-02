Alexandr Rjavitin, tânărul care a reuşit să evadeze din armata Transnistriei şi a ajuns pe jos la Chişinău, din nou înrolat în stânga Nistrului

Autorităţile de la Chişinău, dar şi avocatul tânărului pun la îndoială sinceritatea acestor declaraţii, menţionând că reportajul în care apare Alexandr Rjavitin trezeşte mai multe semne de întrebare.

Solicitat de IPN , avocatul Promo-LEX Pavel Cazacu a declarat că, timp de o lună, nici familia, nici avocaţii nu au avut acces la el. Se cunoştea doar că se află într-o închisoare de la Tiraspol. Ulterior, i s-a permis mamei să-l vadă, dar sub supraveghere. A devenit cunoscut faptul că măsura de arest aplicată în privinţa lui a fost anulată, iar tânărul a fost transferat în aceeaşi unitate militară din care a evadat în 2015.„Video-ul în care a apărut trezeşte multe întrebări. De ce a apărut acest video acum şi nu atunci, când a fost reţinut? Care este interesul celor de la Tiraspol să arate cât de bună este pretinsa armată din regiunea transnistreană? Pentru că, dacă urmărim atent acest video, vedem că ei, de fapt, recunosc ceea ce spunea Alexandru în 2015 despre violenţele care se întâmplau în aşa-zisa armată transnistreană, despre hărţuirile şi intimidările la care erau supuşi recruţii acolo. Aceasta o confirmă şi cei de la Tiraspol. Situaţia lui continuă să fie una incertă, pentru că încă este urmărit penal potrivit legislaţiei din regiunea transnistreană. Îi sunt aduse trei capete de acuzare care sunt legate de relaţiile statutare şi părăsirea unităţii militare din regiune.În opinia avocatului, în privinţa tânărului persistă anumite riscuri, inclusiv în condiţiile în care el a făcut anterior mai multe declaraţii în public referitor la comportamentul celorlalţi recruţi, dar şi superiori din armata transnistreană. Mai mult, acesta se află practic într-un alt loc de detenţie, chiar dacă se numeşte altfel decât închisoare. Reportajul difuzat recent trezeşte întrebări în condiţiile în care există precedente când tinerii din detenţie spuneau că situaţia este bună, dar apoi declarau contrariul. Potrivit lui Pavel Cazacu, Promo-LEX va continua să monitorizeze acest caz şi va depune eforturi pentru a îmbunătăţi situaţia lui Alexandr Rjavitin.Contactat de IPN, vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a menţionat că, în situaţia în care Alexandr Rjavitin a fost transferat dintr-un loc de detenţie în altul şi în continuare nu este liber, asemenea declaraţii făcute în faţa camerei de vederi nu trebuie să surprindă. „Şi aceasta pentru că omul nu este în libertate. El depinde de oamenii care în continuare îl ţine în detenţie. Respectiv, aceasta explică şi declaraţiile”, a declarat vicepremierul.Alexandru Flenchea susţine că, în experienţa sa profesională, a întâlnit cazuri similare, când persoanele, în prezenţa superiorilor militari spuneau ceea ce erau impuşi să spună, dar în lipsa lor spuneau cu totul alte lucruri şi cereau ajutor, rugau să fie eliberaţi şi aduşi la Chişinău. Biroul pentru reintegrare îşi va continua acţiunile şi va mobiliza toate resursele administrative pentru eliberarea tânărului.Preşedinta Comisiei parlamentare pentru drepturile omului şi relaţii interetnice, Doina Gherman, a declarat pentru IPN că a văzut acel reportaj în care apare Alexandr Rjavitin şi îi trezeşte multe semne de întrebare. „Dacă vedem declaraţiile lui Alexandru, după portretul său psihologic, înţelegem că el spune acolo nişte lucruri care nu corespund adevărului. Acum, este foarte trist să înţelegem că, după aproape două luni de absenţă a unui cetăţean al ţării noastre, noi nu am avut nicio informaţie absolut. Noi nu am putut să-l ajutăm cu ceva, măcar cu asistenţă medicală sau juridică. Am ajuns să vedem acest video regizat, mai mult nimic, cu părere de rău”, a spus parlamentara.Deputat a mai declarat că în continuare va solicita autorităţilor responsabile să intervină. Potrivit Doinei Gherman, este extrem de important ca un avocat, un medic şi un reprezentant oficial de la Chişinău să meargă acolo unde Alexandr Rjavitin est înrolat şi să discute cu el între patru ochi.