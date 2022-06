Ala Nemerenco: În Moldova ajunge ecoul valului de COVID-19 din Europa

Ala Nemerenco spune că odată cu reducerea numărului de infectări a scăzut considerabil numărul doritorilor de a se vaccina, iar în contextul reapariţiei virusului, imunizarea rămâne o prioritate.



Potrivit ministrului sănătăţii, în perioada 20-26 iunie s-a înregistrat o creştere a cazurilor de COVID-19 cu 85%, fiind confirmate 465 de cazuri. De asemenea, au fost înregistrate şi 4 cazuri de deces. Ala Nemerenco spune că este anticipat un nou val al pandemiei, care a atins deja cifre alarmate în Europa şi care ajunge şi în Republica Moldova.



„Este un comportament natural al virusului. Noi avem o creştere a numărului de cazuri mai întârziată faţă de statele europene. Acum la noi ajunge ecoul valului din Europa. Campania de vaccinare continuă, dar este cu paşi foarte lenţi. Noi acum avem un program larg de informare nu doar în cazul vaccinului anti-COVID, ci şi a tuturor vaccinurilor din programul naţional de imunizare. Pandemia a influenţat rata de vaccinare, avem o acoperire de sub 80%, ceea ce ar însemna că am putea avea explozii de rujeolă sau alte infecţii specifice copiilor. Şi asta ar fi foarte grav, în contextul în care riscul pandemiei încă mai persistă”, a spus Ala Nemerenco în cadrul unei ediţii speciale de la postul public de televiziune Moldova 1.



Şefa de la Sănătate spune că Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică dispune de vaccinuri sigure şi eficiente anti-COVID-19, însă dorinţa cetăţenilor de a se vaccina a scăzut. Reticenţa la vaccin se manifestă nu doar în cazul COVID-19, ci şi a altor maladii, spune Ala Nemerenco.



„În primăvară am avut un stoc de vaccinuri expirate, ele au fost nimicite. Aceste vaccinuri au venit din donaţii, noi nu am cheltuit banii ţării. În prezent, nu avem vaccinuri pentru a fi nimicite. Am avut doze Pfizer, dar am primit o scrisoare de la producători prin care s-a prelungit cu 3 luni perioada de valabilitate. Numărul de cazuri pe care îl avem încă nu ne determină să introducem nicio restricţie, dar rămâne recomandarea de a păstra distanţa, de ne spăla pe mâini, de a purta masca de protecţie în spaţii închise aglomerate, de a dezinfecta suprafeţele”, a mai spus ministrul sănătăţii.



Potrivit datelor oficiale, de la începutul campaniei de vaccinare (2 martie 2021) acoperirea vaccinală cu prima doză este de 32,0%, iar cu schema completă – 31,15%. De asemenea, 92% din lucrătorii medicali din Republica Moldova sunt vaccinaţi cu schema completă.